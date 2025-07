Były reprezentant Polski trafił do drugiej ligi

Mierzący 191 centymetrów napastnik uchodzi od dawna za wielki talent. Latem 2020 roku przeszedł z Zagłębia Lubin do Wolfsburga, ale niespełna rok później doznał ciężkiej kontuzji kolana i musiał pauzować przez wiele miesięcy. Później jeszcze dwukrotnie w karierze borykał się z poważnymi urazami kolana.

ZOBACZ TAKŻE: Wieczysta połknie 1. Ligę? "Sławek Peszko jest na nią skazany"

W sezonie 2022/23 Białek był wypożyczony do holenderskiego Vitesse Arnhem (w tamtejszej ekstraklasie rozegrał 25 meczów i zdobył pięć bramek), a w edycji 2023/24 - do belgijskiego KAS Eupen.

"Dwie poważne kontuzje uniemożliwiły mu demonstrowanie swoich umiejętności przez dłuższy okres w ciągu ostatnich dwóch sezonów" - przypomniano na stronie SV Darmstadt.

We wtorek 23-letni napastnik został przedstawiony jako nowy piłkarz niemieckiego drugoligowca. Trenerem tego zespołu jest Florian Kohfeldt, który pracował z Białkiem w Eupen.

"Rozmowy z zarządem przebiegły bardzo pomyślnie; otrzymałem jasny plan. Bardzo chciałem trafić do Darmstadt, dlatego zrezygnowałem z innych ofert. Na pewno nie zaszkodziło to, że znam już trenera Kohfeldta i wiem, czego ode mnie oczekuje na mojej pozycji. Z niecierpliwością czekam na nowe wyzwanie w Darmstadt i traktuję je jako okazję do pokazania, na co mnie stać po trudnym okresie. Czuję się w dobrej formie fizycznej i gotowy, by się sprawdzić" - powiedział Białek, cytowany na oficjalnej stronie SV Darmstadt.

JŻ, PAP