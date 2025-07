Grbić chce dać szansę nowym zawodnikom. Jest jedno "ale"

Na zakończenie fazy interkontynentalnej Ligi Narodów reprezentacja Polski wystąpi w roli gospodarza na turnieju w Gdańsku, który odbędzie się w dniach 16–20 lipca. Zmierzy się kolejno z Iranem (16 lipca), Kubą (17 lipca), Bułgarią (19 lipca) oraz Francją (20 lipca).

Po dalekich podróżach do Chin oraz USA, tym razem Polacy mają komfort rozgrywania turnieju przed własną publicznością. Jak to jest - wrócić na stare śmieci?

- Myślę, że każdy zawodnik, ja także, lubi kiedy mecze odbywają się w Polsce. Nie ma znaczenia czy to jest oficjalny czy towarzyski mecz - zawsze jest bardzo dużo kibiców, tak jak teraz, kiedy nie ma już biletów. Myślę, że zawodnicy czują to wsparcie - mówi przed turniejem w Trójmieście trener Grbić w rozmowie z Julią Bartosiewicz.

Jaki plan selekcjoner naszej kadry ma przed zbliżającymi się meczami?

- Plan jest taki, by dać szansę zawodnikom, którzy nie grali w dwóch pierwszych turniejach. Mają poczuć boisko, mają zagrać z nowym rozgrywającym. Dla nas ważny jest też wynik. Myślę, że postaram się dawać szanse, ale jeśli nie będziemy grać dobrze, to będziemy zmieniać. Na końcu wszyscy chcemy wygrać i podchodzić do turnieju finałowego z lepszej pozycji - dodaje.

Cała rozmowa w załączonym materiale wideo.

psl, Polsat Sport