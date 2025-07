Kiedy polskie siatkarki grają na Uniwersjadzie? Daty, godziny meczów

Letnia Uniwersjada 2025 odbędzie się w dniach 16–27 lipca w dwóch regonach Niemiec – Ren-Ruhrze i Berlinie, gdzie zostaną rozegrane turnieje siatkarskie. Rywalizacja w turnieju siatkarek rozpocznie się 16 lipca.

W turnieju wystartuje szesnaście reprezentacji podzielonych na cztery grupy po cztery drużyny. Polki zagrają w grupie C. Zmierzą się kolejno z akademickimi reprezentacjami Hiszpanii, Indii oraz Brazylii.

Po dwie najlepsze ekipy z każdej z grup wywalczą awans do ćwierćfinału. Mecz o złoty medal zostanie rozegrany w środę 23 lipca. Decydujące mecze mają zostać rozegrane w słynnej Max-Schmeling Halle.

Polskie siatkarki w dotychczasowych startach wywalczyły cztery medale. Ten z najcenniejszego kruszcu w 2007 roku w Bangkoku. Mają też w kolekcji srebro (Izmir 2005) oraz dwa brązowe krążki (Belgrad 2009, Chengdu 2023). Z drużyny, która stanęła na najniższym stopniu podium na poprzedniej Uniwersjadzie, w Berlinie zagrają dwie zawodniczki - Karolina Drużkowska i Weronika Szlagowska.

Polki również na tegorocznej imprezie należą do grona kandydatek do medali. W drużynie, którą prowadzi trener Maciej Biernat, nie brakuje zawodniczek ogranych w Tauron Lidze.

– Niedawno nasze siatkarki zdobyły medale (złoty) w mistrzostwach Europy i (brązowy) w mistrzostwach świata w kategoriach młodzieżowych. Uniwersjada to przedłużenie rywalizacji w młodszych rocznikach, ale także wprowadzenie do dorosłej siatkówki. Wielu naszych sportowców-studentów trenowało ostatnio wspólnie z seniorskimi reprezentacjami, a nawet grało w Lidze Narodów. Niezależnie kogo wystawią rywale, kto będzie po drugiej strony siatki, to nasze zespoły będą walczyły o najwyższe cele – przyznał prezes PZPS Sebastian Świderski w rozmowie z PAP.



Uniwersjada 2025 - turniej siatkarek. Podział na grupy

grupa A: Niemcy, Argentyna, Monako, Chiny

grupa B: Japonia, Czechy, Francja, Chile

grupa C: Polska, Brazylia, Hiszpania, Indie

grupa D: Włochy, USA, Australia, Tajwan.

Uniwersjada 2025 - mecze reprezentacji Polski siatkarek:

2025-07-16: Polska – Hiszpania (środa, godzina 13.00)

2025-07-17: Polska – Indie (czwartek, godzina 11.00)

2025-07-18: Polska – Brazylia (piątek, godzina 17.00).

