Łazarz z przesłaniem do Kołeckiego! Porównał go do sztucznej inteligencji

Łazarz ma za sobą walki na całym świecie. W przeszłości był mistrzem nieistniejącej już brytyjskiej organizacji BAMMA. Później posiadał również pas Fight Exclusive Night. W jego CV są wygrane z takimi zawodnikami jak Ricco Rodriguez (były mistrz UFC) czy Bartosz Szewczyk. 18 lipca "Bane" zmierzy się z Kołeckim.

- Każdy z nas zdaje sobie sprawę z naszych atutów. Wiemy, jakie są nasze mocne i słabe strony. To na pewno będzie bardzo ciężka i brutalna walka. Wszyscy czekają na emocje sportowe i takie będą. Żaden z nas nie odpuści. Obaj jesteśmy takimi zawodnikami, że walczymy do końca. To będzie walka na najwyższym sportowym poziomie - mówi Łazarz.

Kołecki to wybitna postać polskiej sztangi. Był mistrzem (2008) i wicemistrzem (2000) olimpijskim, a także wielokrotnym medalistą mistrzostw Europy i świata. Po zakończonej jednej karierze, rozpoczął swoją przygodę z MMA.

- Szymon ma klasę olimpijską. Jego nieustępliwość jest na bardzo wysokim poziomie. Jeśli chodzi o umiejętności, to nie można go porównywać do Paula Craiga czy Ricco Rodrigueza. Oni byli bardziej techniczni. Specyfika jego sylwetki, budowy i stylu narzuca własny styl - dodał Łazarz.

Jednym z największych atutów Kołeckiego jest oczywiście siła, wyniesiona jeszcze z podestów. Często to właśnie wspomniana siła pomaga mu wygrywać walki.

- Na pewno ma wielkim atletą. Szymon ma komputerowo zaprogramowane przygotowanie olimpijskie. Jest trochę jak sztuczna inteligencja. Chciałby wszystko rozłożyć matematycznie na czynniki pierwsze. Niestety to jest walka i nie da się jej obliczyć. To nie matematyka. Wchodzi jeden cios i miesza taktykę - zaznacza Łazarz.

Gala Babilon MMA 53 w piątek. Transmisja od godziny 19.00 w Polsacie Sport Fight, od 20.00 również w Super Polsacie.