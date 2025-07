Liga Mistrzów siatkarzy rozlosowana. Tak będzie wyglądać faza grupowa

Choć obecnie w siatkówce trwa sezon reprezentacyjny, we wtorek uwaga kibiców zwrócona była na rozgrywki klubowe. Wszystko za sprawą losowania fazy grupowej Ligi Mistrzów siatkarzy, które odbyło się w Luksemburgu.

Co warte podkreślenia - po raz pierwszy w historii aż cztery polskie kluby zagrają w tych prestiżowych rozgrywkach. W tym roku Europejska Konfederacja Siatkówki przyznała dziką kartę Asseco Resovii. Rzeszowianie dołączą więc do medalistów ostatniej edycji Plus Ligi: mistrza kraju Bogdanki LUK Lublin, wicemistrza Aluronu CMC Warty Zawiercie, i brązowego medalisty Projektu Warszawa.

Wśród uczestników nie zabraknie również takich potęg jak Trentino Volley, Cucine Lube Civitanova oraz Sir Safety Perugia i Ziraat Bankasi, w barwach których grają odpowiednio Kamil Semeniuk i Tomasz Fornal. Z kolei w Halkbanku Ankara będzie grał Aleksander Śliwka.

Łącznie w fazie grupowej LM wystąpi 20 zespołów. 18 z nich jest już znanych - ostatnią dwójkę poznamy po zakończeniu kwalifikacji.

Losowanie LM siatkarzy - poznaliśmy grupy

Podczas wtorkowego losowania poznaliśmy grupy tegorocznej LM. Prezentujemy je poniżej.

Grupa A: Itas Trentino, Ziraat Bankasi Ankara, Tours VB, zespół z kwalifikacji



Grupa B: Bogdanka LUK Lublin, Galatasaray Stambuł, Knack Volley Roeselare, Halkbank Ankara



Grupa C: Berlin Recycling Volleys, Sir Sicoma Monini Perugia, VK Lvi Praga, zespół z kwalifikacji



Grupa D: Aluron CMC Warta Zawiercie, SVG Luenburg, Sporting Lizbona, Asseco Resovia Rzeszów



Grupa E: Cucine Lube Civitanova, PGE Projekt Warszawa, Volley Haasrode Leuven, Montpellier Volley