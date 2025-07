Norwid Częstochowa poznał potencjalnych rywali w Pucharze Challenge siatkarzy

Pierwsze mecze 1/32 finału rozegrane zostaną w dniach 11–13 listopada, a rewanże 18–20 listopada. Wynik rywalizacji OK I-Vent Maribor – Buducnost Podgorica przesądzi o tym, kto przyjedzie do Częstochowy.

Zobacz także:

Polskie zespoły poznały rywali w fazie grupowej Ligi Mistrzów

Polskie zespoły poznały rywali w Lidze Mistrzyń! Będą hity

Polskie drużyny poznały rywali w Pucharze CEV

Spotkania 1/16 finału CEV Challenge Cup zaplanowano na 9–11 grudnia, a rewanże odbędą się w dniach 6–8 stycznia 2026 roku. Będzie to historyczny moment dla Norwida Częstochowa, który po raz pierwszy wystąpi na arenie międzynarodowej.

Buducnost Podgorica to srebrny medalista rozgrywek w Czarnogórze w sezonie 2024/25. OK I-Vent Maribor to piąty zespół słoweńskiej ekstraklasy. Przypomnijmy, że drużyna Steam Hemarpol Norwid Częstochowa zajęła ósme miejsce w PlusLidze.

"Dla naszego klubu udział w europejskich pucharach to wyjątkowa szansa na sprawdzenie się w nowym środowisku i promocję częstochowskiej siatkówki na arenie międzynarodowej. Niezależnie od tego, czy przeciwnikiem będzie Ok I-Vent Maribor czy Buducnost Podgorica, czekają nas emocjonujące mecze na wysokim poziomie" – poinformował klub z Częstochowy.

W poprzednich dwóch sezonach w Pucharze Challenge triumfowały polskie kluby. W 2024 roku Projekt Warszawa wygrał finałową rywalizację z Mint Vero Volley Monza. W minionym sezonie Bogdanka LUK Lublin pokonała w finale Cucine Lube Civitanova.

Polsat Sport, ksnorwidczestochowa.pl