Polak wygrał Wimbledon i już jest rozchwytywany. Właśnie otrzymał dziką kartę

Alan Ważny i Oskari Paldanius wygrali deblową rywalizację w juniorskim Wimbledonie w Londynie. W finale pokonali parę brytyjsko-amerykańską Oliver Bonding - Jagger Leach 5:7, 7:6 (8-6), 10-5. Tym samym powtórzyli sukces z Paryża, gdzie miesiąc temu byli najlepsi we French Open.

Dobry występ młodego Polaka nie przeszedł bez echa. Właśnie otrzymał on dziką kartę do kwalifikacji turnieju Challenger 75 w Tampere. Rozpoczną się one 20 lipca. Jeśli Ważny przebrnie eliminacje, wystąpi w drabince głównej.



Do tej pory 18-latek tylko raz wystąpił w zawodach rangi Challenger. W czerwcu - również dzięki dzikiej karcie - zagrał w Enea Poznań Open. Odpadł tam w pierwszej rundzie, po porażce 2:6, 6:4, 4:6 z Sumitem Nagalem.



Oprócz występu w kwalifikacjach singla w Tampere, Ważny weźmie udział w turnieju głównym debla. Jego partnerem ponownie będzie Paldanius.