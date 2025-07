Pierwsza edycja Pucharu Hopmana odbyła się w 1989 roku, a miastem-gospodarzem zostało australijskie Perth. W stolicy stanu Australia Zachodnia impreza odbywała się przez następne 30 lat, i przypadała z reguły na przełom grudnia i stycznia. Następnie mieliśmy do czynienia z czteroletnią przerwą, po której z kolei zmieniono termin oraz miejsce jej rozgrywania. W 2023 roku areną zmagań była Nicea, a po trofeum sięgnęli reprezentanci Chorwacji: Donna Vekić oraz Borna Corić.

W zeszłym roku impreza nie odbyła się ze względu na igrzyska olimpijskie w Paryżu. W tym roku po raz kolejny wraca do tenisowego kalendarza, jednak po raz kolejny zmieni lokalizację. Od 16 do 20 lipca, sześć drużyn zmierzy się na kortach w centrum targowo-wystawienniczym Fiera del Levante w Bari. Dla stolicy regionu Apulia, leżącej w obszarze słynnego "włoskiego buta", będzie to debiut.

Podobnie jak w roku 2023 sześć reprezentacji zostało podzielonych na dwie grupy. Do grupy "A" trafiły Hiszpania, Grecja raz Kanada, natomiast do "B" Włochy, Chorwacja a także Francja. W ramach każdej konfrontacji zostaną rozegrane trzy mecze: pań, panów oraz mikst. Różnicą w stosunku do imprez spod szyldu WTA czy ATP będzie fakt, że ewentualny 3. set odbędzie się na zasadach tzw. "super tie-breaka".

Jeżeli chodzi o składy ekip, to Kanadę reprezentować będą Bianca Andreescu (185. WTA) oraz Félix Auger-Aliassime (28. ATP), Chorwację Donna Vekić (52. WTA) i Duje Ajduković (177. ATP), Francję Chloé Paquet (156. WTA) i Richard Gasquet (182. ATP), Grecję Despina Papamichail (267. WTA) i Stefanos Tsitsipas (27. ATP), Hiszpanię Marina Bassols Ribera (236. WTA) i Roberto Bautista Agut (54. ATP), a gospodarzy Lucia Bronzetti (64. WTA) oraz Flavio Cobolli (19. ATP).

16 lipca (środa)

Włochy - Chorwacja



Lucia Bronzetti - Donna Vekić, godz. 17:30, Polsat Sport 3, Polsat Box Go.

Flavio Cobolli - Duje Ajduković, godz. 19:30, Polsat Sport 3, Polsat Box Go.

Lucia Bronzetti/Flavio Cobolli - Donna Vekić/Duje Ajduković, godz. 21:30, Polsat Sport 3, Polsat Box Go.

17 lipca (czwartek)

Grecja - Hiszpania



Despina Papamichail - Marina Bassols Ribera, godz. 17:30, Polsat Sport 3, Polsat Box Go.

Stefanos Tsitsipas - Roberto Bautista Agut, godz. 19:30, Polsat Sport 3, Polsat Box Go.

Despina Papamichail/Stefanos Tsitsipas - Marina Bassols Ribera/Roberto Bautista Agut, godz. 21:30, Polsat Sport 3, Polsat Box Go.

18 lipca (piątek)

Włochy - Francja



Lucia Bronzetti - Chloe Paquet, godz. 17:30, Polsat Sport 3, Polsat Box Go.

Flavio Cobolli - Richard Gasquet, godz. 19:30, Polsat Sport 3, Polsat Box Go.

Lucia Bronzetti/Flavio Cobolli - Chloe Paquet/Richard Gasquet, godz. 21:30, Polsat Sport 3, Polsat Box Go.

19 lipca (sobota)

Grecja - Kanada



Despina Papamichail - Bianca Andreescu, godz. 17:30, Polsat Sport 2, Polsat Box Go.

Stefanos Tsitsipas - Felix Auger-Aliassime, godz. 19:30, Polsat Sport 2, Polsat Box Go.

Despina Papamichail/Stefanos Tsitsipas - Bianca Andreescu/Felix Auger-Aliassime, godz. 21:30, Polsat Sport 2, Polsat Box Go.

20 lipca (niedziela)

Finał kobiet

TBA - TBA, godz. 17:30, Polsat Sport 3, Polsat Box Go.

Finał mężczyzn

TBA - TBA, godz. 19:30, Polsat Sport 3, Polsat Box Go.

Finał miksta

TBA - TBA, godz. 21:30, Polsat Sport 3, Polsat Box Go.

