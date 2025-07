Reprezentant Polski zmienia klub! W tle Manchester United

O transferze Oyedele mówiło się od dłuższego czasu i według doniesień Romano, lada moment ma nastąpić oficjalne potwierdzenie jego przenosić do Francji. Pomocnik z polsko-brytyjskim obywatelstwem podpisze kontrakt z RC Strasbourg.

ZOBACZ TAKŻE: Ter Stegen na wylocie z Barcelony. Nowy numer 1 już znany?

Klub z Francji dogadał się z Legią Warszawa w sprawie transferu, który ma wynieść sześć milionów euro. Co ciekawe, aż 40 procent z tego ma trafić na konto Manchesteru United, w barwach którego Oyedele grał w drużynach młodzieżowych w latach 2012-2022. W 2024 roku trafił do Legii, w której wystąpił w 41 meczach, strzelając pięć goli i notując asystę. Udało mu się wygrać Puchar Polski. Jego umowa z "Wojskowymi" była ważna do końca czerwca 2027 roku.

Oyedele ma przejść we wtorek testy medyczne i podpisać kontrakt ze Strasbourgiem do czerwca 2030 roku. Młody piłkarz zagrał dwa mecze w reprezentacji Polski.

Polsat Sport