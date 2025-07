Ter Stegen na wylocie z Barcelony. Nowy numer 1 już znany?

W pierwszych zajęciach przed nowym sezonem ter Stegen najpierw pracował sam na siłowni, a następnie indywidualnie na boisku, ale poza całą grupą pierwszej drużyny "Dumy Katalonii", w której byli m.in. Szczęsny i Robert Lewandowski.

ZOBACZ TAKŻE: Feio zdradził szokujące kulisy. To dlatego odszedł z klubu

Klub w Internecie zwrócił natomiast uwagę, że po raz pierwszy z nowymi kolegami trenował pozyskany latem z Espanyolu Barcelona bramkarz Joan Garcia. 24-latek ma zostać nowym numerem jeden na tej pozycji.

Nie było natomiast żadnej informacji, dlaczego ter Stegen nie trenował z pozostałymi 35 zawodnikami w Campo Tito Vilanova w poniedziałek wieczorem.

Dni w Barcelonie ter Stegena, który do września 2024 był podstawowym golkiperem i kapitanem zespołu, wydają się policzone, choć obowiązuje go kontrakt do 30 czerwca 2028, a on sam wcześniej oświadczył, że nigdzie się nie wybiera.

W ubiegłym tygodniu zdobywca potrójnej korony w hiszpańskim futbolu w minionym sezonie przedłużył umowę z 35-letnim Szczęsnym, który trafił do klubu ze sportowej emerytury w październiku po tym, jak stało się jasne, że ter Stegen straci praktycznie cały sezon wskutek kontuzji kolana.

Według doniesień medialnych, niemiecki trener Barcelony Hansi Flick już w piątek poinformował rodaka, że nie będzie regularnie występował w pierwszym składzie w przyszłym sezonie i może liczyć najwyżej na miejsce numer trzy wśród bramkarzy, za Garcią i Szczęsnym. Sytuacja reprezentanta Niemiec, który przejął bluzę z numerem 1 po Manuelu Neuerze, jest delikatna, bo cały sezon na ławce rezerwowych może wpłynąć na jego pozycję w kadrze tuż przed przyszłorocznymi mistrzostwami świata w USA, Kanadzie i Meksyku.

psl, PAP