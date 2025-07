To oni będą walczyć o medale. Tak wygląda reprezentacja Polski na Uniwersjadę

Letnia uniwersjada to największe święto sportu studenckiego na świecie, gromadzące co dwa lata tysiące rywalizujących zawodniczek i zawodników. W tych samych latach odbywają się też uniwersjady zimowe – na początku 2025 roku Biało-Czerwoni w Turynie i okolicach wywalczyli czternaście medali. Łącznie w historii polscy sportowcy studenci wywalczyli sześćset cztery medale, w tym równo czterysta na letnich uniwersjadach.

Tegoroczna uniwersjada – pod względem uczestników jest to druga największa impreza na świecie po letnich igrzyskach olimpijskich – rozpocznie się w środowy wieczór na stadionie w Duisburgu. We wtorek w loży platynowej na stadionie PGE Narodowy odbyło się pożegnanie największej części polskiej ekipy. Biało-Czerwoni na niemieckich arenach będą walczyć o medale w piętnastu dyscyplinach sportowych.

– Głęboko wierzę, że po raz kolejny, we współpracy z polskimi związkami sportowymi zbudowaliśmy silną akademicką kadrę na uniwersjadę. Ponownie wystawimy zespoły w turniejach siatkarek, siatkarzy, koszykarek i koszykarzy, będziemy mieli swoich przedstawicieli w debiutującej na uniwersjadzie koszykówce 3x3, mamy duże i silne składy w pływaniu, czy lekkiej atletyce, ale nasi reprezentanci powalczą także w badmintonie, gimnastyce sportowej, judo, łucznictwie, siatkówce plażowej, szermierce, taekwondo, tenisie, tenisie stołowym i wioślarstwie. W sumie zgłosiliśmy 228 akademickich reprezentantek i reprezentantów Polski – mówi Dariusz Piekut, szef polskiej misji uniwersjadowej i sekretarz generalny Akademickiego Związku Sportowego.

Podczas środowej ceremonii otwarcia, która odbędzie się w na stadionie piłkarskim w Duisburgu, w szczególnej roli wystąpią tenisistka stołowa Katarzyna Węgrzyn oraz badmintonista Łukasz Cimosz, którzy będą pełnić funkcję chorążych polskiej reprezentacji.

– Dla mnie to wielki zaszczyt i wyróżnienie. Byłam dwa lata temu na uniwersjadzie w Chengdu i mogę powiedzieć, że organizacyjnie uniwersjada właściwie nie różni się od igrzysk olimpijskich. Stawiam sobie wysokie cele i mam nadzieję, że wrócę z uniwersjady zadowolona. Klątwa chorążego? Nie, nie myślę o tym – mówiła Katarzyna Węgrzyn, olimpijka z Paryża, czołowa polska tenisistka stołowa, studentka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i zawodniczka AZS Wrocław.

– Gdy dostałem propozycję bycia chorążym Akademickiej Reprezentacji Polski myślałem, że ktoś robi sobie żart. Nie musiałem się zastanawiać, bo to wielki zaszczyt i przyjemność. Cele sportowe? Chcielibyśmy powalczyć o pierwszy badmintonowy medal – dodał Łukasz Cimosz, student Politechniki Gdańskiej, medalista krajowych i międzynarodowych imprez w badmintonie.

Tegoroczna uniwersjada będzie nietypowa, bo odbędzie się w dwóch oddalonych od siebie o pół tysiąca kilometrów regionach. Zdecydowana większość zmagań odbędzie się w Ren-Ruhrze, a w Berlinie odbędą się turnieje siatkówki kobiet i mężczyzn, a także rywalizacja w pływaniu i skokach do wody.

– Jestem niezwykle dumny z tej młodzieży, która tam świetnie łączy naukę z uprawianiem różnych dyscyplin sportu. Żeby osiągnąć sukces trzeba mieć marzenia, być konsekwentnym oraz, co być może najważniejsze, umieć się podnieść, gdy te marzenia nie są realizowane. Liczymy, że ta kadra zdobędzie wiele medali. Przed uniwersjadą w Chengdu liczyliśmy na piętnaście czy osiemnaście medali, a skończyło się czterdziestoma trzema. Byłoby pięknie, gdyby udało się pobić ten wynik, ale to nie jest najważniejsze – dodaje prezes AZS prof. Alojzy Nowak.

Uniwersjada rozpocznie się w środę – jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem imprezy turniej zainaugurują polskie siatkarki, które o godz. 13 zmierzą się z Hiszpankami. Uniwersjada zakończy się w niedzielę, 27 lipca.

Akademicka Reprezentacja Polski na 32. Letnią Uniwersjadę w Ren-Ruhrze (Niemcy)

Badminton (9)



Kobiety (5)



Weronika Górniak (WSEwS Warszawa, UKS Hubal Białystok)

Anastasiya Khomich (Politechnika Gdańska, SKB Suwałki)

Julia Piwowar (Uniwersytet Warszawski, BKB Set Mazańcowice)

Ulyana Volskaya (Politechnika Gdańska, SKB Suwałki)

Daria Zimnol (AWF Katowice, UKS Plesbad Pszczyna)



Mężczyźni (4)



Bartłomiej Butkus (Politechnika Gdańska, UKS Bursztyn Gdańsk)

Łukasz Cimosz (Politechnika Gdańska, Chojnik Jelenia Góra)

Andrzej Niczyporuk (ALK Warszawa, SKB Suwałki)

Jan Wilczak (WSEwS Warszawa, ABRM Warszawa)

Gimnastyka sportowa (1)



Mężczyźni (1)



Kacper Garnczarek (Pennsylvania State University, AZS AWF Katowice)

Judo (10)



Kobiety (5)



Kinga Klimczak (UE Wrocław, Praesidium Wrocław)

Karolina Siennicka (Politechnika Warszawska, Safari 152 Warszawa)

Agata Szafran (UAM Poznań, Akademia Judo Poznań)

Paulina Szlachta (AWF Wrocław, AZS AWF Wrocław)

Kinga Wolszczak (WSEwS Warszawa, Akademia Judo Poznań)



Mężczyźni (5)



Igor Błaszczak (Uniwersytet SWPS, MKS Juvenia Wrocław)

Michał Jędrzejewski (Politechnika Gdańska, SGKS Wybrzeże Gdańsk)

Jakub Pec (AWF Warszawa, Juko Józefów)

Jakub Sordyl (Politechnika Gdańska, UKS Galeon Gdynia)

Dawid Szulik (AWF Katowice, Polonia Rybnik)

Koszykówka kobiet (12)



Kamila Borkowska (ANS WSZiA Opole, Athinaikos WBC)

Zuzanna Krupa (Politechnika Gdańska, UMF Tindastoll)

Wiktoria Kuczyńska (AJP Gorzów Wlkp., AZS AJP Gorzów Wlkp.)

Zuzanna Kulińska (UMCS Lublin, Polski Cukier AZS UMCS Lublin)

Aleksandra Mielnicka (WSKZ Wrocław, 1KS Ślęza Wrocław)

Julia Piestrzyńska (WSPiA Lublin, TARR KSC Szekszard)

Bożena Puter (AKF Kraków, SKK Polonia Warszawa)

Magdalena Szymkiewicz (Uniwersytet Gdański, Polski Cukier AZS UMCS Lublin)

Ewelina Śmiałek (AWF Gorzów Wlkp., AZS AJP Gorzów Wlkp.)

Anna Wińkowska (WSPiA Lublin, 1KS Ślęza Wrocław)

Klaudia Wnorowska (WSSG Przeworsk, Polski Cukier AZS UMCS Lublin)

Aleksandra Wojtala (WSPiA Lublin, Jolly Acli Basket Livorno)

Koszykówka mężczyzn (12)



Jakub Andrzejewski (WSG Bydgoszcz, Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz)

Aleksander Busz (AMW Gdynia, GTK Gliwice)

Kacper Gordon (UMK Toruń, GTK Gliwice)

Mateusz Kaszowski (AMW Gdynia, Muszynianka Sokół Łańcut)

Krzysztof Kempa (Politechnika Opolska, Weegree AZS PO Opole)

Kacper Kłaczek (University at Albany, University at Albany)

Hubert Łałak (AMW Gdynia, Miasto szkło Krosno)

Kuba Piśla (AMW Gdynia, GTK Gliwice)

Wojciech Siembiga (UD DSW Wrocław, WKS Śląsk Wrocław)

Silas Babatunde Sunday (Hofstra University, Hofstra University)

Piotr Wińkowski (WSG Bydgoszcz, Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz)

Szymon Zapała (Michigan State University, Michigan State University)

Koszykówka 3x3 kobiet (4)



Julia Bazan (WSAiB Gdynia, Liege Panthers)

Aleksandra Pszczolarska (ANS WSZiA Opole, Enea AZS Politechnika Poznań)

Marta Stawicka (Politechnika Gdańska, Martina Treviso)

Aleksandra Zięmborska (UMCS Lublin, SPAR Gran Canaria)

Koszykówka 3x3 mężczyzn (4)



Piotr Lis (AMW Gdynia, Akademia Koszykówki 3x3)

Michał Sitnik (AMW Gdynia, Orlen Zastal Zielona Góra)

Szymon Sobiech (AGH Kraków, Qemetica Noteć Inowrocław)

Daniel Ziółkowski (AMW Gdynia, Trefl Sopot)

Lekkoatletyka (50)



Kobiety (22)



Gabriela Andrukonis (Politechnika Białostocka, Podlasie Białystok)

Weronika Bartnowska (WAT Warszawa, AZS AWF Warszawa)

Edyta Bielska (Politechnika Gdańska, SKLA Sopot)

Maja Chamot (AKF Kraków, Sprint Bielsko-Biała)

Aleksandra Formella (WSG Bydgoszcz, SKLA Sopot)

Zofia Gaborska (PUM Szczecin, KMS Szczecin)

Kinga Gacka (CM UMK Bydgoszcz, BKS Bydgoszcz)

Martyna Guzowska (AWF Katowice, AZS AWF Katowice)

Nikola Horowska (AJP Gorzów Wlkp., ALKS AJP Gorzów Wlkp.)

Julia Jaguścik (AWF Warszawa, AZS AWF Warszawa)

Roksana Jędraszak (AWF Poznań, OŚ AZS Poznań)

Inga Kanicka (Uniwersytet Kaliski, Stal LA Ostrów Wlkp.)

Julia Koralewska (GUMed Gdańsk, AZS AWFiS Gdańsk)

Paulina Kubis (UE Wrocław, AZS AWF Wrocław)

Marika Majewska (AWF Gorzów Wlkp., AZS AWF Gorzów Wlkp.)

Zuzanna Maślana (Politechnika Białostocka, Podlasie Białystok)

Weronika Muszyńska (UMCS Lublin, AZS UMCS Lublin)

Aleksandra Piotrowska (Politechnika Gdańska, AZS AWFiS Gdańsk)

Alicja Sielska (AKF Kraków, AZS AKF Kraków)

Julia Słocka (UKSW Warszawa, AZS AWF Warszawa)

Magdalena Stefanowicz (AWF Katowice, AZS AWF Katowice)

Emilia Wójtowicz (UMCS Lublin, AZS UMCS Lublin)



Mężczyźni (28)



Wiktor Antosz (UEK Kraków, Kraków Athletics Team)

Adam Bajorski (Uniwersytet Radomski, RLTL GGG Radom)

Igor Bogaczyński (UD DSW Wrocław, MKL Jarocin)

Jakub Bujak (UWSB Merito Wrocław, AZS PO Opole)

Wojciech Galik (AKF Kraków, WKS Wawel Kraków)

Piotr Goździewicz (Politechnika Warszawska, AZS AWF Warszawa)

Patryk Grzegorzewicz (UMCS Lublin, AZS UMCS Lublin)

Marcin Karolewski (AWF Wrocław, AZS AWF Wrocław)

Filip Kempski (AWF Katowice, AZS AWF Katowice)

Bartosz Michał Kitliński (UMCS Lublin, AZS UMCS Lublin)

Mateusz Kołodziejski (CM UMK Bydgoszcz, CWZS Zawisza Bydgoszcz SL)

Patryk Krupa (UMCS Lublin, AZS UMCS Lublin)

Artur Łęczycki (AWF Katowice, AZS AWF Katowice)

Adam Łukomski (AWF Wrocław, AZS AWF Wrocław)

Bartosz Marciniewicz (AWF Katowice, AZS AWF Katowice)

Olgierd Michniewski (AWF Warszawa, RLTL GGG Radom)

Marek Mucha (Politechnika Opolska, AZS PO Opole)

Filip Ostrowski (SAN Łódź, KKL Rodło Kwidzyn)

Dawid Piłat (WSEwS Warszawa, Stal Mielec)

Damian Rodziak (AWF Gorzów Wlkp., LUKS Orkan Września)

Szymon Skalski (Uniwersytet Gdański, AZS AWFiS Gdańsk)

Daniel Sołtysiak (WSEiT Poznań, OŚ AZS Poznań)

Maksymilian Szwed (Politechnika Łódzka, AZS Łódź)

Oliwer Wdowik (Uniwersytet Rzeszowski, CWKS Resovia Rzeszów)

Wiktor Wróbel (Politechnika Łódzka, AZS Łódź)

Maciej Wyderka (AWF Katowice, AZS AWF Katowice)

Adam Ziółkowski (Politechnika Poznańska, OŚ AZS Poznań)

Łukasz Żok (AJP Gorzów Wlkp., ALKS AJP Gorzów Wlkp.)



Łucznictwo (7)



Kobiety (3)



Karina Kozłowska (WSEH Bielsko-Biała, LKS Łucznik-Żywiec)

Maria Małolepsza (SGGW Warszawa, LKS Mazowsze Teresin)

Łucja Wesołowska (Politechnika Wrocławska, UKS Talent Wrocław)



Mężczyźni (4)



Jakub Bąk (AKF Kraków, LKS Łucznik-Żywiec)

Przemysław Konecki (Uniwersytet Bielsko-Bialski, LUKS Orlik Goleszów)

Konrad Kupczak (AKF Kraków, LKS Łucznik-Żywiec)

Maksymilian Osuch (AWF Poznań, OŚ AZS Poznań)

Pływanie (21)



Kobiety (10)



Paulina Cierpiałowska (Uniwersytet Gdański, Barrakuda Gdańsk)

Natalia Janiszewska (Keiser University, AZS UW Warszawa)

Gabriela Król (AWF Katowice, AZS AWF Katowice)

Julia Maik (Uniwersytet Kaliski, KKS Włókniarz 1925 Kalisz)

Barbara Mazurkiewicz (Uniwersytet Warszawski, AZS UW Warszawa)

Wiktoria Piotrowska (AWF Warszawa, AZS AWF Warszawa)

Adela Piskorska (UMCS Lublin, AZS UMCS Lublin)

Aleksandra Polańska (Uniwersytet Warszawski, AZS UW Warszawa)

Adrianna Szwabińska (University of Akron, MKS Juvenia Wrocław)

Klaudia Tarasiewicz (Uniwersytet Szczeciński, MKS Szczecin)



Mężczyźni (11)



Dominik Dudys (AWF Katowice, AZS AWF Katowice)

Adrian Jaśkiewicz (Uniwersytet Warszawski, AZS UW Warszawa)

Kacper Klimczak (AWF Warszawa, AZS AWF Warszawa)

Filip Kosiński (University of Louisville, AZS AWF Warszawa)

Michał Pruszyński (AWF Katowice, AZS AWF Katowice)

Aleksander Sienkiewicz (AWF Katowice, AZS AWF Katowice)

Paweł Smoliński (Uniwersytet Kaliski, KKS Włókniarz 1925 Kalisz)

Filip Suchański (Texas Christian University, AZS UMCS Lublin)

Paweł Uryniuk (Louisiana State University, AZS UMCS Lublin)

Dawid Wiekiera (Politechnika Opolska, AZS PO Opole)

Konrad Zieliński (WSEwS Warszawa, UKS 190 Łódź)

Siatkówka kobiet (12)



Karolina Drużkowska (SAN Łódź, PGE Grot Budowlani Łódź)

Weronika Gierszewska (AMNSiH Warszawa, ŁKS Commercecon Łódź)

Martyna Kaszyńska (ANS WSZiA Opole, KSG Warszawa)

Natalia Kecher (ANS WSZiA Opole, Uni Opole)

Łucja Kuriata (Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu, KS Piła)

Barbara Latos (University of Nevada Las Vegas, UNLV Volleyball)

Klaudia Łyduch (WSKZ Wrocław, Stal Mielec)

Katarzyna Partyka (University of Wyoming, KPS Chemik Police)

Agata Plaga (ANS WSZiA Opole, Eco Harpoon LoS Nowy Dwór Maz.)

Karolina Staniszewska (Michigan State University, Michigan State University)

Sonia Stefanik (ANS WSZiA Opole, ŁKS Commercecon Łódź)

Weronika Szlagowska (ANS WSZiA Opole, MOYA Radomka Radom)

Siatkówka mężczyzn (12)



Maciej Czyrek (KUL Lublin, Bogdanka LUK Lublin)

Michał Gierżot (ANS WSZiA Opole, Stal Nysa)

Marcel Hendzelewski (ANS WSZiA Opole, Lechia Tomaszów Maz.)

Remigiusz Kapica (ANS WSZiA Opole, PSG Stal Nysa)

Kajetan Kubicki (ANS WSZiA Opole, ZAKSA Kędzierzyn-Koźle)

Antoni Kwasigroch (WSG Bydgoszcz, Ślepsk Malow Suwałki)

Seweryn Lipiński (ANS WSZiA Opole, Cuprum Stilon Gorzów)

Aliaksei Nasevich (ANS WSZiA Opole, Trefl Gdańsk)

Dawid Pawlun (ANS WSZiA Opole, Stal Nysa)

Daniel Popiela (UJD Częstochowa, Steam Hemarpol Norwid Częstochowa)

Piotr Śliwka (ANS WSZiA Opole, MKST Astra Nowa Sól)

Jordan Zaleszczyk (ANS WSZiA Opole, Jastrzębski Węgiel)

Siatkówka plażowa (4)



Kobiety (2)



Małgorzata Ciężkowska (Uniwersytet Łódzki, Siatkarz Beskid Skoczów)

Urszula Łunio (Uniwersytet Warszawski, UKS Absolwent Olsztyn)



Mężczyźni (2)



Aleksander Czachorowski (Uniwersytet Warszawski, AZS UW Warszawa)

Filip Lejawa (AWF Katowice, Jastrzębski Węgiel)

Szermierka (24)



Kobiety (12)



Julia Cieślar (szabla, St. John's University, ZKS Sosnowiec)

Cecylia Cieślik (szpada, UŚ Katowice, AZS AWF Katowice)

Zofia Maria Janelli (szpada, Politechnika Wrocławska, AZS AWF Wrocław)

Antonina Lachman (floret, St. John's University, AZS AWF Poznań)

Klaudia Malgrem (szabla, UBiNS "Varsovia" Warszawa, Karabela Warszawa)

Amelia Olszewska (floret, GUMed Gdańsk, Orlen AZS AWFiS Gdańsk)

Zuzanna Porada (szabla, UŚ Katowice, TMS Zagłębie Sosnowiec)

Anna Roskosz (szpada, AWF Katowice, AZS AWF Katowice)

Daria Skonieczna (szabla, AWF Warszawa, UKS Szabla Ząbki)

Oliwia Tercjak (szpada, UE Wrocław, AZS AWF Wrocław)

Dominika Wasilczuk (floret, Uniwersytet Warszawski, AZS AWF Warszawa)

Aleksandra Wieczorek (floret, UWSB Merito Poznań, AZS AWF Poznań)



Mężczyźni (12)



Maciej Bem (floret, UAM Poznań, AZS AWF Poznań)

Marcel Broniszewski (szabla, UBiNS "Varsovia" Warszawa, MUKS Victor Warszawa)

Jan Kardaszewicz (szpada, AGH Kraków, KS AGH Kraków)

Konstanty Kutek (szabla, Uniwersytet SWPS, MUKS Victor Warszawa)

Mateusz Kwiatkowski (floret, WSTiH Gdańsk, Orlen AZS AWFiS Gdańsk)

Jan Nowak (floret, St. John's University, AZS AWF Poznań)

Kacper Nowinowski (szabla, ANS Konin, KKS Konin)

Szymon Pacholczyk (floret, Politechnika Poznańska, AZS AWF Poznań)

Jan Socha (szpada, Politechnika Warszawska, Polski Klub Szermierczy)

Piotr Szczepanik (szabla, Politechnika Warszawska, MUKS Victor Warszawa)

Piotr Urban (szpada, AKF Kraków, AZS AKF Kraków)

Wiktor Wałach (szpada, AWF Katowice, AZS AWF Katowice)

Taekwondo (13)



Kobiety (6)



Dagmara Haremza (WASE Środa Wlkp., AZS AWF Poznań)

Alicja Krajewska (LSW Ryki, ULKS Andora Puławy)

Nikol Lisowska (AWF Warszawa, AZS AWF Warszawa)

Łucja Oleszczuk (AWF Warszawa, AZS AWF Warszawa)

Julia Szpak (AWF Warszawa, AZS AWF Warszawa)

Tatiana Tomczak (AWF Warszawa, AZS AWF Warszawa)



Mężczyźni (7)



Łukasz Cudnoch (UWM Olsztyn, AZS UWM Olsztyn)

Krystian Haremza (AWF Poznań, AZS AWF Poznań)

Łukasz Nowak (AWF Warszawa, AZS AWF Warszawa)

Dominik Papierowski (AWF Warszawa, AZS UW Warszawa)

Szymon Piątkowski (UWM Olsztyn, AZS UWM Olsztyn)

Wiktor Raszkowski (UC Warszawa, AZS AWF Warszawa)

Bartosz Szukalski (AWF Poznań, OŚ AZS Poznań)

Tenis (4)



Mężczyźni (4)



Alan Bojarski (ALK Warszawa, WTS Deski Warszawa)

Szymon Kielan (ANS WSZiA Opole, Górnik Bytom)

Filip Pieczonka (Texas A&M, OŚ AZS Poznań)

Leon Zaorski (Politechnika Gdańska, GAT Gdańsk)

Tenis stołowy (8)



Kobiety (4)



Anna Brzyska (UJ Kraków, PKS Kolping Jarosław)

Ilona Sztwiertnia (Politechnika Lubelska, Heros Kraków)

Anna Węgrzyn (UE Wrocław, AZS Wrocław)

Katarzyna Węgrzyn (UE Wrocław, AZS Wrocław)



Mężczyźni (4)



Artur Grela (WSG Bydgoszcz, ZOOLeszcz Gwiazda Bydgoszcz)

Szymon Kolasa (AZ Zamość, Stal Bielsko-Biała)

Dawid Michna (AZ Zamość, Poltarex Pogoń Lębork)

Jan Zandecki (AZ Zamość, AUKS Trefl Zamość)

Wioślarstwo (21)



Kobiety (10)



Dominika Gałka (UMK Toruń, AZS UMK Toruń)

Zuzanna Jasińska (Politechnika Gdańska, Pegaz Wrocław)

Barbara Jęchorek (WSG Bydgoszcz, Posnania Poznań)

Wiktoria Kalinowska (AWF Warszawa, AZS AWF Warszawa)

Wiktoria Lewandowska (UMK Toruń, AZS UMK Toruń)

Weronika Ludwiczak (UKW Bydgoszcz, RTW Lotto Bydgostia)

Magdalena Ładna (Politechnika Wrocławska, AZS Szczecin)

Anna Potrzuska (AWFiS Gdańsk, AZS AWFiS Gdańsk)

Jessika Sobocińska (UWSB Merito Poznań, Posnania Poznań)

Wiktoria Zawadzka (Politechnika Bydgoska, Lotto Bydgostia)



Mężczyźni (11)



Adam Bujnowski (AWFiS Gdańsk, GKW Drakkar Gdańsk)

Emilian Jackowiak (AWF Gorzów Wlkp., AZS AWF Gorzów Wlkp.)

Jerzy Kaczmarek (UAM Poznań, Posnania Poznań)

Kazimir Kujda (Uniwersytet Warszawski, AZS AWF Warszawa)

Tomek Lewicki (WSG Bydgoszcz, RTW Lotto Bydgostia)

Cezary Litka (WSG Bydgoszcz, AZS AWF Warszawa)

Gustaw Skarżyński (AWF Warszawa, AZS AWF Warszawa)

Jakub Sobański (ZUT Szczecin, AZS Szczecin)

Bartłomiej Sopoński (WSG Bydgoszcz, BTW Bydgoszcz)

Oskar Streich (UMK Toruń, AZS UMK Toruń)

Szymon Tomiak (Politechnika Gdańska, AZS AWFiS Gdańsk)

Informacja prasowa