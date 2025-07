Do pierwszej potyczki między Hollowayem a Poirierem doszło w 2012 roku. Obaj zawodnicy byli wówczas na dość wczesnym etapie kariery. Tamten pojedynek przez poddanie wygrał Poirier. Rewanż odbył się siedem lat później. Na szali znalazł się tytuł tymczasowego mistrza UFC w wadze lekkiej. W pięciorundowym boju na kartach punktowych lepszy okazał się "Diamond".

Tym samym bilans bezpośrednich starć to 2:0 dla Poiriera. Mimo to obaj zawodnicy ponownie skrzyżują rękawice. Na szali znajdzie się symboliczny pas BMF, którego aktualnym posiadaczem jest Holloway. Z kolei dla Poiriera będzie to ostatnia walka w karierze. Dodajmy, że gala odbędzie się w Nowym Orleanie, a zatem rodzinnych stronach 36-latka.

Zarówno Holloway, jak i Poirier znani są ze spektakularnego stylu walki. Ich potyczka jest gwarancją znakomitego widowiska. Który z nich wyjdzie zwycięsko z tej potyczki?

Main event to nie jedyna atrakcja gali w Luizjanie. Ciekawie zapowiadają się również starcia Costa - Kopylov, Holland - Rodriguez czy Ige - Pitbull. Nie zabraknie również polskich akcentów. Swoje kolejne pojedynki w największej organizacji MMA na świecie stoczą Łukasz Brzeski i Marcin Prachnio. Pierwszy skrzyżuje rękawice z Ryanem Spannem, a drugi z Jimmym Crutem. Dla obu Polaków mogą to być walki o "być albo nie być" w UFC.

UFC 318: Holloway - Poirier. Brzeski - Spann. Prachnio - Crute. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online

Transmisja gali UFC 318 w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go. Początek o 01:00.

Karta główna:

155 lb: Max Holloway (26-8) - Dustin Poirier (30-9) – o pas BMF

185 lb: Paulo Costa (14-4) - Roman Kopylov (14-3)

170 lb: Kevin Holland (28-13) - Daniel Rodriguez (19-5)

145 lb: Dan Ige (19-9) - Patricio Pitbull (36-8)

155 lb: Michael Johnson (23-19) - Daniel Zellhuber (15-2)

Karta wstępna (00:15, początek transmisji o 01:00, Polsat Sport 1 i Polsat Box Go):

135 lb: Kyler Phillips (12-3) - Vinicius Oliveira (22-3)

185 lb: Marvin Vettori (19-7-1) - Brendan Allen (24-7)

170 lb: Francisco Prado (12-3) - Nikolay Veretennikov (12-6)

185 lb: Ateba Gautier (7-1) - Robert Valentin (10-5)

170 lb: Adam Fugitt (10-4) - Islam Dulatov (11-1)

205 lb: Jimmy Crute (12-4-2) - Marcin Prachnio (17-8)

265 lb: Ryan Spann (22-11) - Łukasz Brzeski (9-6-1)

185 lb: Brunno Ferreira (13-2) - Jackson McVey (6-0)

125 lb: Carli Judice (4-2) - Nicolle Caliari (8-3)

mtu, Polsat Sport