Aleksander Śliwka skomentował kontuzję. "Ostatnie spojrzenie za siebie..."

Przypomnijmy - PZPS przekazał fatalną informację o urazie Śliwki. Polacy przystąpią do rywalizacji poważnie osłabieni i będą musieli radzić sobie właśnie bez doświadczonego siatkarza.

"Podczas wtorkowego treningu Aleksander Śliwka doznał urazu prawej stopy. Kontuzja wyklucza go z udziału w turnieju trzeciego tygodnia siatkarskiej Ligi Narodów, który odbywa się w Gdańsku. Aleksandrowi życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia!" – napisano na profilu Polska Siatkówka w serwisie X.

Zobacz także: Polscy siatkarze grają w Lidze Narodów. Gdzie oglądać mecze turnieju w Gdańsku?

Śliwka zabrał w tej sprawie głos, zamieszczając na swoich mediach społecznościowych wpis.

"Ostatnie spojrzenie za siebie, teraz już tylko do przodu. W najbliższym czasie nie pomogę drużynie na boisku, ale będę ją wspierał jak będę mógł. Jeśli mogę mieć do was prośbę, zróbcie to samo" - napisał Śliwka.

Reprezentacja Polski w ostatnim tygodniu fazy interkontynentalnej Ligi Narodów zagra przed własną publicznością. W gdańskiej Ergo Arenie zmierzy się kolejno z Iranem, Kubą, Bułgarią i Francją.

BS, Polsat Sport