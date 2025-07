Euro 2025: Norwegia - Włochy. Relacja live i wynik na żywo

W niedzielę 13 lipca dobiegła końca faza grupowa rozgrywanego w Szwajcarii Euro 2025 kobiet. Polki, po porażkach z Niemkami (0:2) i Szwedkami (0:3) oraz zwycięstwie nad Dunkami (3:2), zakończyły ją niestety na trzecim miejscu grupy C, co było równoznaczne z brakiem awansu do play offów.

W pierwszym ćwierćfinale zwyciężczynie grupy A Norweżki zmierzą się z drugą ekipą grupy B - Włoszkami. Pierwsza z wymienionych reprezentacji zakończyła pierwszy etap rywalizacji bez straty punktów pokonując kolejno: Szwajcarki (2:1), Finki (2:1) i Islandki (4:3). Z kolei Włoszki pokonały na inaugurację Belgijki (1:0), następnie zremisowały z Portugalkami (1:1), a na koniec musiały uznać wyższość Hiszpanek (1:3).

Bardziej utytułowaną reprezentacją są Norweżki, które mają na koncie mistrzostwo olimpijskie (2000), brązowy medal igrzysk (1996), mistrzostwo świata (1995), wicemistrzostwo świata (1991), dwa mistrzostwa Europy (1987, 1993) oraz cztery srebrne medale z mistrzostw Starego Kontynentu (1989, 1991, 2025, 2013). Z kolei Włoszki mogą się pochwalić dwoma srebrnymi medalami Euro (1993, 1997) oraz jednym brązowym (1987).

Zwyciężczynię ćwierćfinału trafią na lepszą ekipę z pary Szwecja - Anglia.

