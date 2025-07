Gwiazdy tenisa wystąpią razem! Show gwarantowane

Dla Nicka Kyrgios impreza rangi ATP Tour 500 w Waszyngtonie będzie powrotem do rywalizacji po dłuższej przerwie. Ostatnie sezony dla Australijczyka nie należą do najłatwiejszych. Więcej czasu spędza na leczeniu niż grze.

Kyrgios powrócił do cyklu na początku tego roku, jednak w kolejnych miesiącach ponownie musiał pauzować. Opuścił między innymi wielkoszlemowe Roland Garros i Wimbledon.

Zmagania w Waszyngtonie, które odbędą się w dniach 21-27 lipca, będą dla niego zatem pierwszymi od marcowego Miami Open. Jak się okazuje, Australijczyk wystąpi zarówno w singlu jak i w deblu.

W grze podwójnej Kyrgios stworzy niesamowicie widowiskową parę z Gaelem Monfilsem, co będzie wielką gratką dla fanów tenisa. Obaj panowie to niezwykli showmani. Na kort - oprócz tego, by rywalizować - wychodzą także po to, by się bawić, a także zapewnić rozrywkę publiczności swoimi zagraniami i zachowaniami.

Dla Kyrgiosa i Monfils będzie to pierwszy raz po jednej stronie siatki. W przeszłości natomiast mierzyli się dwukrotnie w singlu. W 2014 w ramach Pucharu Davisa lepszy był Francuz, z kolei dwa lata później - podczas turnieju ATP w Tokio - lepszy okazał się Australijczyk.

- To był niesamowity mecz. Obaj zagraliśmy bardzo dobrze. Trybuny były zachwycone, a my świetnie się bawiliśmy na korcie. Niewielu graczy na tourze potrafi prezentować takie uderzenia jak Gael. Jest niesamowitym showmanem i atletą. Gramy inaczej - ja bardziej polegam na serwisie, ale chcę pracować nad tym, by być tak sprawnym jak on i również potrafić bawić publiczność w ten sposób - powiedział Kyrgios po triumfie w Japonii.