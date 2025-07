Kiedy debiut Jana Urbana w roli selekcjonera? To będzie kluczowe spotkanie

W środę 16 lipca oficjalnie zakończyły się poszukiwania nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski. To właśnie tego dnia ogłoszono, że kadrę po tym, jak ze stanowiska zrezygnował Michał Probierz, poprowadzi Jan Urban.

Przed nowym trenerem dość spore wyzwanie i to już w jego pierwszym meczu.

Kiedy debiut Urbana w reprezentacji Polski?

Najbliższe zaplanowane starcie reprezentacji Polski to bowiem wyjazdowy mecz z Holandią w ramach kwalifikacji mistrzostw świata, który ma odbyć się 4 września. Nowy szkoleniowiec nie ma zatem zbyt dużo czasu, by przygotować się do spotkania, które może okazać się kluczowe w kontekście wali o awans na czempionat globu.

Na wrześniowym zgrupowaniu Biało-Czerwoni poza meczem z "Oranje" rozegrają jeszcze jedno starcie - tym razem domowe. 7 września zmierzą się z piłkarzami z Finlandii.

Obecnie Polacy plasują się na trzecim miejscu w grupie G kwalifikacji mistrzostw świata. Na swoim koncie po trzech spotkaniach mają sześć punktów.

