Nie żyje medalista olimpijski. Zginął rażony piorunem

O śmierci norweskiego narciarza dowolnego poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych jego żona, Kristin Tandberg Haugsa.

ZOBACZ TAKŻE: Tragedia podczas treningu, nie żyje 18-latka. Była wielką sportową nadzieją

"Audun, moja prawdziwa miłość i najlepszy przyjaciel od 20 lat, odszedł od nas we wtorek" - napisała Tandberg Haugsa.

Do tragicznego porażenia piorunem doszło w sobotę (12 lipca), gdy były sportowiec przebywał w swoim domku letniskowym. Gronvold został przewieziony do szpitala, gdzie lekarze przez trzy dni walczyli o jego życie. Niestety, obrażenia, spowodowane wyładowaniem atmosferycznym, okazały się zbyt wielkie, by 49-latka udało się uratować...

Audun Gronvold rozpoczynał sportową karierę jako narciarz alpejski i zdołał nawet zdobyć dwa złote medale mistrzostw kraju w zjeździe. W narciarstwie dowolnym zadebiutował w sezonie 2004/2005. Specjalizował się w skicrossie, konkurencji polegającej na bezpośrednich wyścigach narciarzy alpejskich, jadących czwórkami (lub szóstkami) na jednej, specjalnie przygotowanej trasie zjazdowej.

Jego największymi osiągnięciami były brązowe medale mistrzostw świata w Ruce (2005) i zimowych igrzysk w Vancouver (2010).