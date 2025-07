Oto lista sukcesów Jana Urbana. Wielu może mu tego pozazdrościć!

Wspomnianej dwójce nigdy nie było dane zdobyć w roli szkoleniowca mistrzostwa Polski. Blisko realizacji tego celu był Probierz, który z Jagiellonią świętował drugie miejsce w Ekstraklasie. Z klubem z Białegostoku sięgnął również po Puchar Polski, co kilka lat później powtórzył z Cracovią. Brzęczek jako trener wciąż czeka na pierwsze sukcesy na niwie krajowej, mimo że w swoim CV ma już prowadzenie kadry narodowej. Być może pójdzie śladem Waldemara Fornalika, który najpierw był opiekunem polskiej kadry, a dopiero później zdobył mistrzostwo kraju z Piastem Gliwice.

A co z Urbanem? 63-latek to przede wszystkim znakomity przed laty piłkarz, który jako gracz Osasuny zasłynął zdobyciem hat-tricka na Santiago Bernabeu w meczu przeciwko Realowi Madryt. Było to w sezonie 1990/1991. Jego zespół wygrał wówczas 4:0. Polak w całych rozgrywkach Primera Division strzelił wtedy 13 goli. Do dzisiaj w klubie z Pampeluny, którą z resztą trenował przez chwilę w sezonie 2014/2015, jest traktowany jako legenda.

Urban miał bardzo udaną karierę piłkarską. Rozegrał 57 meczów w reprezentacji Polski, strzelając siedem goli. Znalazł się w kadrze na mundial w 1986 roku, na którym Biało-Czerwoni dotarli do 1/8 finału. Największe sukcesy świętował z Górnikiem Zabrze, z którym trzykrotnie zdobył mistrzostwo Polski oraz dorzucił Superpuchar Polski.

Jako trener Urban również ma się czym pochwalić. Należy do elitarnego grona osób, które zdobyły mistrzostwo kraju zarówno jako piłkarz i jako trener. W sezonie 2012/2013 uczynił to prowadząc Legię Warszawa. Z "Wojskowymi" zdobył podwójną koronę, bo dorzucił jeszcze Puchar Polski. To samo trofeum wygrał z Legią, gdy pracował w stolicy w latach 2007-2010. Wówczas sięgnął jeszcze po Superpuchar Polski.

To ostatnie trofeum zdobył również z Lechem Poznań w 2016 roku. Jego przygoda z "Kolejorzem" nie byłe jednak tak owocna i trwała tylko sezon. W ostatnich latach prowadził Śląska Wrocław i Górnika Zabrze.

Warto podkreślić, że Urban w 2008 roku był w sztabie reprezentacji Polski jako jeden z asystentów Leo Beenhakkera.

Urban to jeden z bardziej utytułowanych i doświadczonych polskich trenerów, którzy zostali mianowani selekcjonerem reprezentacji naszego kraju. Co ciekawe, w wieku 63 lat jest najstarszym polskim trenerem, który został wytypowany do tej roli.

Polsat Sport