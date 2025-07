Polscy siatkarze sięgną po złoto? Świderski przestrzega

Polscy siatkarze we wcześniejszych startach wywalczyli sześć medali. Największy sukces osiągnęli w 1991 roku w Sheffield, gdy sięgnęli po złoto. Mają też w kolekcji cztery srebrne krążki (Buffalo 1993, Kazań 2013, Neapol 2019 oraz Chengdu w 2023 roku). W 1959 roku na pierwszej Uniwersjadzie w Turynie wywalczyli natomiast brąz. Z drużyny, która stała na podium przed dwoma laty, pozostał jedynie Michał Gierżot.

Polskie siatkarki w dotychczasowych startach wywalczyły cztery medale. Ten z najcenniejszego kruszcu w 2007 roku w Bangkoku. Mają też w kolekcji srebro (Izmir 2005) oraz dwa brązowe krążki (Belgrad 2009, Chengdu 2023). Z drużyny, która stanęła na najniższym stopniu podium na poprzedniej Uniwersjadzie, w Berlinie zagrają dwie zawodniczki - Karolina Drużkowska i Weronika Szlagowska.

- Chcemy święcić na każdym turnieju sukcesy, chcemy zdobywać medale. Niedawno nasze dziewczyny przywiozły takowe z mistrzostw Europy oraz świata. Nie ukrywamy, że również z tych akademickich mistrzostw liczymy, że uda się przywieźć sukces. Czy to będą najcenniejsze krążki? Zobaczymy. Na pewno będziemy mocno kibicować, bo to też jest część naszej wielkiej drużyny i cieszymy się, że jesteśmy częścią właśnie tej drużyny akademickiej - powiedział Świderski.

ZOBACZ TAKŻE: Aleksander Śliwka kontuzjowany! Fatalna informacja przed turniejem w Gdańsku

Nasze siatkarki w fazie grupowej zmierzą się z Brazylią, Hiszpanią oraz Indiami, natomiast nasi siatkarze powalczą z Argentyną, Kolumbią i Filipinami. W obu przypadkach nie brakuje też takich potęg jak Włochy czy USA. O medal zatem wcale nie będzie łatwo, co podkreśla prezes PZPS.

- Takich reprezentacji jak nasza jest wiele. Włosi i Włoszki zawsze chcą wygrywać i na pewno będą bardzo groźni bez względu na to, kto tam pojedzie. Tak samo reprezentacja Turcji bardzo mocno inwestuje w siatkówkę i chce wrócić na salony. Na pewno to będzie trudny turniej, ale nasze reprezentantki i reprezentanci mają już na tyle doświadczenia ligowego czy reprezentacyjnego, że bardzo mocno na nich liczymy i wierzymy, że będą walczyć do samego końca - zaznaczył.

Warto podkreślić, że w naszych drużynach nie brakuje zawodników oraz zawodniczek, mających już doświadczenie z rozgrywek ligowych oraz reprezentacyjnych, co powinno zaowocować na Uniwersjadzie.

- Cieszmy się bardzo, że w tym roku udało się nawiązać współpracę z trenerami i klubami i w tym roku wielu z nich wcześniej zaczęło przygotowania do tej Uniwersjady właśnie pod wodzą trenera Lavariniego i trenera Grbicia. Ten cykl przygotowawczy był trochę rozciągnięty. Później, kiedy potrenowali, przygotowali się, trener podziękował poszczególnym osobom i te osoby przeszły właśnie do reprezentacji uniwersyteckich. Cieszymy się, bo myślimy, że te przygotowania na pewno mogą w osiągnięciu jak najlepszego wyniku - przyznał Świderski.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Rozmowa z Sebastianem Świderskim w załączonym materiale wideo.

Polsat Sport