Porażka Kamila Majchrzaka w Gstaad. Peruwiańczyk zaskoczył Polaka

Na trawiastych kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club Kamil Majchrzak osiągnął życiowy sukces, docierając do 4. rundy rywalizacji singlistów, w której musiał jednak uznać wyższość Karena Chaczanowa.

Teraz przyszedł czas, by zamienić Londyn na Gstaad i przełożyć świetną formę z nawierzchni trawiastej na ziemną. Turniej w Szwajcarii Polak rozpoczął od rozprawienia się w trzech setach z reprezentantem Francji Terencem Atmanem.

W drugiej rundzie jego rywalem był plasujący się na 167. miejscu w rankingu ATP Peruwiańczyk Ignacio Buse. Zajmujący 81. lokatę w tym zestawieniu Majchrzak zdominował rywala w pierwszym secie, jednak w drugim rywalizacja nieco się wyrównała. W drugim gemie Buse miał nawet okazję na przełamanie Polaka, ale ten się wybronił.

Dużo szczęścia nasz tenisista miał również w 6. partii, gdy przy własnym podaniu przegrywał już 0:40, jednak doprowadził do wyrównania i mimo późniejszej przewagi Peruwiańczyka, przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę. Wartością dodaną był fakt, że domknął gema efektownym asem serwisowym w linię kara.

Ostatecznie jego rywal dopiął swego przy okazji 6. break pointa. Na nieszczęście piotrkowianina miało to miejsce przy stanie 6:5 dla Buse, co było równoznaczne z domknięciem przez niego drugiego seta na swoją korzyść.

W 2. i 3. secie przeciwnik Majchrzaka zaczął grać odważnie, częściej atakował i co ważne, był przy tym skuteczny. W 3. gemie 3. seta Polak został przełamany. W kolejnym walczył o zrewanżowanie się rywalowi, ale Peruwiańczyk domknął go asem serwisowym, przy grze na przewagi. W jeszcze kolejnej partii zrezygnowany piotrkowianin oddał kolejne podanie, a chwilę później Buse po raz pierwszy w karierze awansował do ćwierćfinału turnieju rangi ATP.

Rywalem Buse w ćwierćfinale będzie zwycięzca pary Patrick Zahraj (283. ATP) - Roman Andres Burruchaga (136. ATP). Z kolei kolejnym przystankiem w rozpisce Majchrzaka ma być turniej ATP w chorwackim Umagu.



Kamil Majchrzak - Ignacio Buse 1:2 (6:1, 5:7, 1:6)

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

W załączonym materiale wideo skrót meczu.

Polsat Sport