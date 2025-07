Poznaliśmy ostatniego uczestnika Memoriału Gołasia. To wicemistrz Ligi Mistrzów

Już w trzeci weekend października w Zalasewie pod Swarzędzem odbędzie się XX Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia. W turnieju wezmą udział cztery doskonale znane kibicom kluby. Organizatorzy tego wydarzenia rozpoczęli ogłoszenia uczestników od PGE GiEK Skry Bełchatów. Nieco później dołączyły do niej ZAKSA Kędzierzyn-Koźle i Berlin Recycling Volleys. Dziś Fundacja Memoriału Arkadiusza Gołasia ogłosiła, że stawkę uzupełni Aluron CMC Warta Zawiercie. – Jurajscy Rycerze po raz pierwszy przyjechali do Zalasewa w 2018 roku. Od tego czasu z sezonu na sezon pną się w górę tabeli zarówno w kraju, jak i w Europie – mówi burmistrz miasta i gminy Swarzędz Marian Szkudlarek. – Jestem niezwykle dumny, że srebrni medaliści Ligi Mistrzów i PlusLigi swój ostatni mecz przed startem nowego sezonu zagrają właśnie u nas – dodaje.

W składzie drużyny z Zawiercia zostają siatkarze, którzy w minionym sezonie stanowili fundament tej drużyny. Wśród nich są między innymi: Mateusz Bieniek, Aaron Rusell, Bartosz Kwolek, Miguel Tavares, Jurij Gladyr, Miłosz Zniszczoł czy Kyle Ensing. Do składu Jurajskich Rycerzy dołączyli także reprezentanci Polski – Bartłomiej Bołądź i Jakub Popiwczak. To sprawia, że podopieczni Michała Winiarskiego są wymieniani w gronie faworytów do tytułu mistrza Polski oraz zwycięstwa w Lidze Mistrzów.

– Na zakończenie okresu przygotowawczego zawsze potrzebny jest solidny sprawdzian formy przed pierwszym ligowym meczem. Cieszę się, że będzie nim tak dobrze obsadzony turniej, jak XX Agrobex Memoriał Arkadiusza Gołasia – mówi prezes klubu Kryspin Baran. – W hali sportowej w Zalasewie atmosfera zawsze jest wyjątkowa i przyjemnie będzie wrócić do tego miejsca po dwóch latach przerwy. Dla nowych Jurajskich Rycerzy będzie to również znakomita szansa na jeszcze lepsze wpasowanie się w filozofię gry trenera Winiarskiego. Liczę, że nasz zespół ten przedsezonowy test zaliczy "na szóstkę" – dodaje.

Znakomity poziom sportowy to nie wszystkie atrakcje jakie organizatorzy przygotowali dla kibiców. – Z okazji dwudziestolecia naszej imprezy przygotowaliśmy specjalną pamiątkową koszulkę meczową z wizerunkiem Arka oraz z jego… autografem – mówi Anna Sumelka, założycielka Fundacji Memoriału Arkadiusza Gołasia. – Bardzo dziękuję Jakubowi Oczko, który wśród swoich pamiątek sportowych odnalazł kalendarz AZS Częstochowa z podpisem Arka. Udało nam się go odtworzyć i przenieść na koszulkę. Myślę, że będzie to fantastyczna pamiątka dla wszystkich kibiców Memoriału – dodaje jego organizatorka.

– Organizacja Memoriału to najpiękniejszy sposób na upamiętnienie Arka jaki znamy. Mam nadzieję, że kibice siatkówki z całej Polski tradycyjnie skorzystają z naszego zaproszenia – mówi Jacek Kubiak, prezes Fundacji Memoriału Arkadiusza Gołasia. – Z okazji dwudziestolecia naszej imprezy szykujemy sporo niespodzianek. Udział Aluron CMC Warty Zawiercie, ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, PGE GiEK Skry Bełchatów i Berlin Recycling Volleys gwarantuje najwyższy poziom sportowy. Zapraszam do poczucia fenomenalnej atmosfery Zalasewa na żywo – dodaje.

Informacja prasowa