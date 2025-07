"Sto lat" dla bohatera meczu! Kamil Semeniuk uczcił urodziny zwycięstwem

W dniu meczu z Iranem Kamil Semeniuk skończył 29 lat. Przyjmujący reprezentacji Polski uczcił urodziny zwycięstwem 3:2 i był najlepszym zawodnikiem tego spotkania. Zdobył w nim 21 punktów. Po meczu kibice odśpiewali mu "Sto lat".

– Bardzo cieszy wygrana, ale na pewno są elementy do poprawy - zarówno w całym zespole, jak i u mnie. Myślę, że to dobrze, że mamy rezerwę, by grać jeszcze lepiej. Pierwszy dzień turnieju był emocjonujący. Mnóstwo potu wylaliśmy na parkiecie, ale najważniejsze, że wyszliśmy z tego spotkania zwycięsko. Teraz szybka regeneracja i walczymy dalej – powiedział siatkarz.

W czwartek Polacy zmierzą się z reprezentacją Kuby, która w swoim pierwszym meczu w Gdańsku zwyciężyła 3:2 Bułgarię. To kolejny trudny rywal polskich siatkarzy.

– Będą grali beż żadnej presji i będą chcieli zagrać swoją najlepszą siatkówkę. Są znani z tego, że praktycznie z każdej piłki łomoczą, musimy więc być przygotowani na taki scenariusz, że odpalą z zagrywki i w ataku. My się łatwo nie damy. Mamy swoje atuty, wierzę, że je wykorzystamy i zwyciężymy – zaznaczył Semeniuk.

Rozmowa Bożeny Pieczko z Kamilem Semeniukiem w materiale wideo:

RM, Polsat Sport