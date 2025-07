Ta zmiana może przesądzić o losie drużyn! FIVB podkręca tempo w VNL 2025

Więcej uczestników w fazie zasadniczej



Grono rywalizujących w Lidze Narodów drużyn zostało powiększone z 16 do 18. Większa liczba uczestników nie wpłynęła jednak na więcej spotkań rozgrywanych przez każdą z ekip w fazie zasadniczej. Ta pozostała bez zmian. Oznacza to, że każda drużyna bierze udział w trzech turniejach i rozgrywa w nich łącznie po 12 meczów.

Ta niewielka zmiana wprowadzona przez Międzynarodową Federację Piłki Siatkowej zwiększa zainteresowanie rozgrywkami w dwóch kolejnych krajach, które dołączają do grona uczestników. Faza finałowa nie uległa zmianie i znów rozpoczyna się od ćwierćfinałów, w których gra siedem najlepszych drużyn oraz gospodarz.

Ostatnia drużyna żegna się z rozgrywkami



Do tej pory FIVB dzieliło uczestników na zespoły stałe i pływające. Teraz ten podział przestał obowiązywać. Stworzono bardziej sprawiedliwy format. Zgodnie z nim najsłabszy zespół fazy zasadniczej żegna się z rozgrywkami Ligi Narodów. W jego miejsce wskakuje reprezentacja, która jest najwyżej sklasyfikowana w rankingu FIVB i nie bierze udziału w rozgrywkach. To sprawia, że nawet zespoły z samego dołu tabeli mają o co walczyć. Stawką jest utrzymanie się w rozgrywkach i możliwość rywalizacji z najlepszymi w kolejnym sezonie.

Większa liczba turniejów w fazie zasadniczej i przerwy



Powiększenie grona uczestników Ligi Narodów sprawiło, że w fazie zasadniczej odbywa się więcej turniejów. Do tej pory rywalizowano w dwóch lokalizacjach równolegle. Teraz w tym samym czasie rozgrywane są po trzy turnieje. W ramach jednego turnieju każda z reprezentacji rozgrywa po cztery mecze. Ponadto zwiększono intensywność grania, ponieważ turnieje trwają pięć dni, a nie tak jak dotychczas sześć.

Ze względu na zwiększoną intensywność grania zdecydowano się na wydłużenie przerw pomiędzy poszczególnymi turniejami. Pomiędzy pierwszym i drugim etapem fazy zasadniczej jest nieco ponad tydzień. Pomiędzy drugim i trzecim etapem fazy zasadniczej przerwa trwa już ponad dwa tygodnie. Wszystko po to, aby umożliwić zawodnikom pełną regenerację i zmniejszyć ryzyko kontuzji.

Wideoweryfikacja ma zmniejszyć liczbę błędów



Zmiany w Lidze Narodów 2025 dotyczą także sędziowania. W rozgrywkach wprowadzono wideo weryfikację IN/OUT, która stosowana już była podczas igrzysk olimpijskich w Paryżu w 2024 roku. Ponadto trenerzy mogą sprawdzić dowolną sytuację z danej akcji po jej zakończeniu. Dotychczas trzeba było przerwać grę i można było sprawdzić tylko ostatnie zagranie.

Kosmetyczną modyfikacją jest to, że zespoły nie zmieniają się stronami po każdym secie. Od 2025 roku przejście na drugą stronę boiska następuje dopiero po rozegraniu dwóch partii oraz w połowie tie-breaka.

Rozgrywki transmitowane są na antenach sportowych Polsatu.

Polsat Sport