Baty w pierwszym secie, a później odrodzenie. Co za powrót polskiego tenisisty!

Jan Zieliński i Adam Pavlasek awansowali do półfinału turnieju ATP w Bastad. Czwartkowe starcie z Arielem Beharem i Joranem Vliegenem nie należało do łatwych. W pierwszym secie rywale wygrali do zera. Zieliński i Pavlasek zdołali jednak odrobić stratę i przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść.