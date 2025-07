Odważna deklaracja Wilfredo Leona! Nie ma mowy o sentymentach

Reprezentacja Iranu była pierwszym przeciwnikiem Polaków podczas turnieju Ligi Narodów w Gdańsku. Ekipa prowadzona przez Roberto Piazzę zawiesiła naszym siatkarzom wysoko poprzeczkę. Biało-Czerwoni odnieśli triumf po tie-breaku.

-Potrzebujemy złapać rytm meczowy. Na razie w tym składzie trenowaliśmy i rozegraliśmy jedno towarzyskie spotkanie. Potrzebujemy jeszcze kilku meczów i powolutku będziemy łapać ten rytm - powiedział dla Polsatu Sport Wilfredo Leon.

Przyjmujący kadry Nikoli Grbicia zaimponował dzisiaj zagrywką, posyłając trzy asy serwisowe z rzędu. Sam jednak przyznaje, że jest jeszcze pole do poprawy.

- Na zagrywce chcę się skupić bardziej na tym, by popełniać mniej błędów, niż wykręcać większe prędkości. W starciu z Iranem miałem akurat dużo pomyłek, ale spróbuję poprawić się w następnym meczu - ocenił.

Leon odniósł się również do polskiej publiczności. Ta - jak zwykle - stanęła na wysokości zadania.

- Granie tutaj, w Ergo Arenie, zawsze jest niesamowite. Kibice są najlepsi i dają nam doping, którego potrzebujemy - stwierdził.

Już w czwartek Polacy zmierzą się z Kubą. To właśnie z tego państwa pochodzi Leon. Sam siatkarz postawił sprawę jasno.

- To nie pierwsze moje spotkanie przeciwko Kubie. Pójdę i zrobię to, co do mnie należy. Jestem po polskiej stronie. Nie będzie tu sentymentów. Musimy wykonać swoją robotę - wyjaśnił.

Transmisja TV i stream online meczu Polska - Kuba w czwartek 17 lipca od godziny 19:45 w Polsacie Sport 1 i Polsat Box Go. Przedmeczowe studio od godziny 18:15. Transmisja w otwartym Polsacie od godziny 19:55.