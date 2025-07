Siatkarska legenda wraca do klubu z Rzeszowa! To będzie kluczowa postać

Jelena Blagojević to legenda polskiej ligi siatkarskiej. Przez rok występowała w Chemiku Police (2016–17), a później przez sześć kolejnych sezonów w Developresie Rzeszów (2017–23). Jedyne mistrzostwo Polski wywalczyła grając w klubie z Polic, z Developresem sięgnęła po pięć medali (cztery srebrne i jeden brązowy), ale zabrakło tego najcenniejszego krążka.

Zobacz także: Siatkarski mistrz kraju wzmacnia się przed LM. Pozyskał trzech reprezentantów

Później wyjechała do Chin, ale w styczniu 2024 roku wróciła do Tauron Ligi i do końca minionego sezonu grała w PGE Grot Budowlanych Łódź. W kwietniu zakończyła karierę, w ostatnim sezonie sięgając po brązowy medal mistrzostw Polski.

Serbska przyjmująca osiągnęła też wiele sukcesów z reprezentacją swojego kraju. Najważniejsze to brązowy medal igrzysk olimpijskich w Tokio oraz dwa złote medale mistrzostw Europy (2017, 2019).

"Tym razem nie jako kapitan na boisku, ale jako kluczowa postać w sztabie szkoleniowym naszej drużyny. Z dumą ogłaszamy, że Blago obejmuje stanowisko drugiego trenera KS Developres Rzeszów!" – poinformował klub w komunikacie.

– Moim marzeniem jest, by po skończeniu profesjonalnego grania, pozostać w siatkówce jako trener. Czy zastąpię trenera Stéphane'a? Nie wiem. Boję się powiedzieć, bo pewnie trener będzie to oglądał – powiedziała Blagojević kilka lat temu w wywiadzie dla Polsatu Sport. Jak widać, jej marzenie zaczyna się spełniać.