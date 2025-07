Siatkarski mistrz kraju wzmacnia się przed LM. Pozyskał trzech reprezentantów

Sezon 2024/2025 był dla MAV Elore wyjątkowo udany. "Niebiesko-Biali" po raz pierwszy w historii sięgnęli po podwójną koronę, zdobywając zarówno Puchar Węgier, jak i złoty medal Extraligi. Działacze nie zadowalają się jednak prymatem na krajowym podwórku i - z myślą walki w europejskich pucharach - postanowili wzmocnić zespół.

Jak podaje dziennik "Nemzeti Sport", do ekipy z miasta Szekesfehervar trafili trzej reprezentanci Węgier: środkowy Bence Ambrus, dla którego będzie to powrót do klubu po krótkiej przygodzie w niemieckim WWK Volleys Herrsching i austriackim UVC Holding Graz, utalentowany 21-letni atakujący Peter Varga, pozyskany z Kecskemeti RC oraz przyjmujący Balint Kecskemeti, który poprzednie rozgrywki spędził w austriackim VCA Amstetten NO.

- Oczekiwania są wysokie, ale klucz do osiągnięcia zakładanych celów jest zawsze ten sam: walka, wytrwałość, jedność i motywacja. Zwracam się nie tylko do nowych siatkarzy, by zostawiali na parkiecie całe serce i pokornie dążyli do poprawy - powiedział Omar Pelillo, argentyński trener MAV Elore.

Drużyna z Węgier rozpocznie walkę o siatkarską Ligę Mistrzów od dwumeczu z hiszpańskim Guaguas Las Palmas.