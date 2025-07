Siatkarski powrót po ośmiu latach! Polski klub właśnie to ogłosił

Anna Pawłowska (rocznik 1998) zaczynała swoją dorosłą karierę w ŁKS Commercecon Łódź (2015–17). Awansowała z tym klubem w 2016 roku do ekstraklasy siatkarek.

W kolejnych sezonach grała w klubach: Enea PTPS Piła (2017–21), Roleski Grupa Azoty ANS Tarnów (2021–23) oraz #VolleyWrocław (2023–25). Pawłowska rozegrała dotychczas osiem sezonów w siatkarskiej ekstraklasie i wystąpiła w 137 meczach.

Teraz po wielu przygodach i z zebranym bagażem doświadczeń w wymienionych klubach, bardziej dojrzała sportowo Anna Pawłowska melduje się w dziupli Łódzkich Wiewiór i będzie główną libero w sezonie 2025/26.

– To dla mnie bardzo ekscytujące przeżycie móc ponownie dołączyć do Łódzkiego Klubu Sportowego. ŁKS zawsze był dla mnie wyjątkowym klubem ze względu na to, że to właśnie tutaj stawiałam pierwsze kroki w seniorskiej siatkówce oraz mogłam uczestniczyć w sezonie, który zakończył się awansem do Tauron ligi. Już wtedy wiedziałam, że to ŁKS ma kibiców jakich nie ma żaden inny klub. Przyjeżdżając na mecze do Łodzi zawsze czułam tę ekscytację. Nie bez przyczyny jest to najgorętsza hala ligi. Mam nadzieję, że przeżyjemy na niej wspólnie wiele sportowych i pozytywnych emocji. Do zobaczenia – powiedziała Anna Pawłowska.

Polsat Sport, lkscommerceconlodz.pl