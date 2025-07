Urban uderzył w poprzednika już na starcie! Publicznie wytknął mu błąd

Drużyna narodowa pozostawała bez trenera od 12 czerwca. Kilka dni wcześniej Probierz odebrał opaskę kapitana nieobecnemu na zgrupowaniu kadry Robertowi Lewandowskiemu, który w odpowiedzi zrezygnował z występów pod wodzą tego szkoleniowca. Atmosfera wokół kadry była fatalna. 10 czerwca biało-czerwoni przegrali z Finlandią w Helsinkach 1:2 w eliminacjach mistrzostw świata, a kilkadziesiąt godzin później ówczesny selekcjoner zrezygnował z pracy.

- Moim skromnym zdaniem Michał popełnił błąd w załatwianiu tej kwestii (opaski kapitana - PAP). I tyle... Ja muszę to wyjaśnić, natomiast uważam, że chyba jednak ta decyzja nie była podjęta w najlepszym momencie czy w najlepszy sposób - powiedział Urban podczas czwartkowej konferencji na PGE Narodowym w Warszawie.

- Obserwowałem to z boku, tak jak dziennikarze, bo czytałem, co piszecie. Jeśli to jest prawda, że (Probierz - PAP) zadzwonił wieczorem, kiedy Robert usypiał dziecko, to ja też bym się wkurzył. I wydaje mi się, że być może Robert dlatego to wtedy zrobił. Na drugi dzień być może nie podjąłby takiej decyzji - o rezygnacji z gry w reprezentacji. Ale takie sytuacje w życiu się zdarzają - dodał.

JŻ, PAP