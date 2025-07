0:4! Jagiellonia rozbita przez beniaminka w pierwszym meczu nowego sezonu

Przez pierwszy kwadrans w tym spotkaniu działo się niewiele. Przy piłce utrzymywali się gospodarze, beniaminek z Niecieczy skupiony był na defensywie.

Jagiellonia potwierdziła opinię, że ma problemy z obroną przy rzutach rożnych przeciwnika w 17. minucie - w zamieszaniu podbramkowym prowadzenie dla niecieczan uzyskał Krzysztof Kubica.

Gospodarze mieli inicjatywę, nie mieli jednak sytuacji strzeleckich. W 38. min wślizg Bartłomieja Wdowika zakończył się rzutem karnym dla Termaliki. Do piłki podszedł Kamil Zapolnik i pewnie wykorzystał swoją sytuację.

Już wynik 0:2 był ogromnym zaskoczeniem dla białostockich kibiców, ale tuż przed przerwą goście jeszcze go podwyższyli. Po kontrze na strzał nieco zza „szesnastki” zdecydował się Morgan Fassbender i trafił idealnie w „okienko” bramki gospodarzy.

Po przerwie to nie Jagiellonia zaatakowała, a kolejne okazje stwarzali goście i gdyby nie interwencje Sławomira Abramowicza w bramce gospodarzy, już wtedy Termalica podwyższyłaby prowadzenie. Po pierwszych dziesięciu minutach tej połowy dłużej przy piłce zaczęli utrzymywać się gospodarze, ale nadal nie stwarzali okazji bramkowych. Ich gra w ofensywie nieco ożywiła się po zmianach w składzie, ale nie na tyle, by było to zagrożeniem pod bramką niecieczan.

Za to pod swoją bramką Jagiellonia popełniała proste błędy i jeden z nich goście zamienili na gola, ustalając wynik meczu na 4:0. Piłkę pod swoim polem karnym stracił Imaz, a Gabriel Isik strzałem pod poprzeczkę pokonał Abramowicza.

Jagiellonia Białystok - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 0:4 (0:3)

Bramki: 0:1 Krzysztof Kubica (17), 0:2 Kamil Zapolnik (42-karny), 0:3 Morgan Fassbender (45), 0:4 Gabriel Isik (75).

Jagiellonia Białystok: Sławomir Abramowicz - Norbert Wojtuszek, Dusan Stojinovic, Yuki Kobayashi, Bartłomiej Wdowik (61. Cezary Polak) - Louka Prip (62. Alejandro Pozo), Taras Romanczuk, Leon Flach (62. Dawid Drachal), Oskar Pietuszewski (76. Alejandro Cantero) - Jesus Imaz, Afimico Pululu (70. Dimitris Rallis).

Bruk-Bet Termalica Nieciecza: Miłosz Mleczko - Gabriel Isik, Bartosz Kopacz, Arkadiusz Kasperkiewicz - Maciej Wolski, Krzysztof Kubica, Maciej Ambrosiewicz, Damian Hilbrycht (69. Radu Boboc) - Morgan Fassbender (86. Wojciech Jakubik), Kamil Zapolnik (61. Andrzej Trubeha), Igor Strzałek (69. Dominik Biniek).

Żółta kartka: Jesus Imaz.

Sędzia: Paweł Malec (Łódź). Widzów: 18 007.

PAP