Dla Kołeckiego będzie to trzecia walka po powrocie do klatki po trzyipółletniej przerwie spowodowanej kontuzją. W ciągu ostatnich kilku miesięcy mistrz olimpijski z Pekinu w podnoszeniu ciężarów w pokonanym polu zostawił Oliego Thompsona i Przemysława Mysialę. Teraz byłemu sztangiście przyjdzie stoczyć bój z doświadczonym Łazarzem. "Bane" spróbuje przedłużyć swoją serię zwycięstw do dwóch. W ostatnim występie pokonał przez TKO w pierwszej rundzie Adama Kowalskiego.

Main event to nie jedyna atrakcja gali w Międzyzdrojach. Interesująco zapowiadają się również starcia Vogt - Salazar, Kujtkowski - Piwowarski czy Maciejowski - Błachuta. Łącznie na kibiców czeka 10 starć. Tradycyjnie galę Babilon MMA rozpoczną pojedynki toczone na zasadach semi-pro.

Warto wspomnieć, że nadmorskie Międzyzdroje to regularna destynacja gal Babilon MMA. Organizacja zawita tam po raz siódmy.

Relacja live i wyniki na żywo gali Babilon MMA 53 na Polsatsport.pl. Początek o 19:00.

Wyniki walk Babilon MMA 53:



Szymon Kołecki (12-1) vs Marcin Łazarz (16-10) – 93 kg

Samuel Vogt (6-3) vs Carlos Salazar (6-5) – 84 kg

Jacek Kujtkowski (3-1) vs Michał Piwowarski (5-4) – 120 kg

Robert Maciejowski (6-7-1) vs Rafał Błachuta (14-10) – 77 kg

Gracjan Wyroślak (5-3) vs Konrad Furmanek (5-6) – 70 kg

Jakub Syc (3-2) vs Filip Jarocki (5-6) – 66 kg

Erik Rushanyan (1-0) vs Jakub Błachowicz (1-1) – 66 kg

Marcin Budnik vs Piotr Jaroszewski – 84 kg

Paweł Kopaczka vs Szymon Pustelnik – 70 kg

Krystian Jakowicz vs Jakub Cichowicz – 63 kg

mtu, Polsat Sport