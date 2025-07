Kołecki wrócił do MMA pod koniec zeszłego roku po trzyipółletniej przerwie spowodowanej kontuzją. Mistrz olimpijski w podnoszeniu ciężarów z Pekinu najpierw pokonał Oliego Thompsona, a następnie Przemysława Mysialę. Oba pojedynki wygrał jednogłośną decyzją sędziów. Teraz 43-latek stanie przed kolejnym wyzwaniem. Jego przeciwnikiem będzie zaprawiony w bojach Łazarz. Zawodnik z Białogardu w ostatnim występie pokonał przez TKO w pierwszej rundzie Adama Kowalskiego.

- Międzyzdroje wkomponowały się w historię sportów walki w Polsce. Zorganizowaliśmy tutaj mnóstwo gal i za każdym razem były udane. Teraz w walce wieczoru wystąpi Szymon Kołecki, który jest wielką postacią. Na płaszczyźnie MMA wyrósł on wraz z nami i mam nadzieję, że zostanie z nami do końca swojej sportowej kariery - podkreślił Tomasz Babiloński, właściciel i promotor Babilon MMA.



Nasz rozmówca zdradził też dalsze plany swojej federacji.



- Nie boję się wyzwań, chcę organizować gale w różnych miejscach. Wieliczka to nasz flagowy produkt. Logistyka jest tam dość skomplikowana, trzeba przewieźć wszystkie elementy ponad 130 metrów pod ziemię. Został nam już chyba tylko Kasprowy Wierch - powiedział z uśmiechem na ustach Babiloński.



Prowadzący wywiad Igor Marczak zapytał promotora, czy prawdą są informacje o tym, że Babilon MMA prowadził rozmowy z Tomaszem Narkunem.



- Do wszystkiego trzeba dorosnąć. Nie ma co się rwać z motyką na Słońce. Być może los będzie chciał tak, że kiedyś będziemy współpracować - odparł Babiloński, sugerując, że na razie nie udało się wypracować porozumienia, ale mosty nie zostały spalone.



Transmisja gali w piątek 18 lipca w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go (od 19:00) oraz Super Polsacie (od 20:00).

Karta walk:

Szymon Kołecki (12-1) vs Marcin „Bane” Łazarz (16-10) – 93 kg

Samuel Vogt (6-3) vs Carlos “Miyagi” Salazar (6-5) – 84 kg

Jacek Kujtkowski (3-1) vs Michał Piwowarski (5-4) – 120 kg

Robert Maciejowski (6-7-1) vs Rafał Błachuta (14-10) – 77 kg

Gracjan Wyroślak (5-3) vs Konrad Furmanek (5-6) – 70 kg

Jakub "Nabity Karzeł" Syc (3-2) vs Filip Jarocki (5-6) – 66 kg

Erik Rushanyan (1-0) vs Jakub Błachowicz (1-1) – 66 kg

Marcin Budnik vs Piotr Jaroszewski – 84 kg

Paweł Kopaczka vs Szymon Pustelnik – 70 kg

Krystian Jakowicz vs Jakub Cichowicz – 63 kg