Panthers Wrocław, uskrzydleni serią trzech zwycięstw z rzędu, staną w najbliższą sobotę przed nie lada wyzwaniem. Zmierzą się z Vienna Vikings – najlepszą drużyną Dywizji Wschodniej, legitymującą się imponującym bilansem 7-1. W obecnym sezonie Vikings doznali tylko jednej porażki: w szóstym tygodniu rozgrywkowym ulegli przed własną publicznością Rhein Fire 26:33. Vienna Vikings to zespół niezwykle doświadczony, od lat stanowiący o sile europejskich rozgrywek futbolu amerykańskiego. Z tego względu przed podopiecznymi trenera Craiga Kuligowskiego bardzo trudne zadanie.

ZOBACZ TAKŻE: Kanały Polsatu pokażą mecz Banik Ostrawa - Legia Warszawa w eliminacjach Ligi Europy UEFA

Nadchodzące spotkanie będzie niezwykle ważne dla wrocławskiej drużyny. Ewentualne zwycięstwo nad rywalem z tej samej dywizji pozwoli Panthers włączyć się do walki o bezpośredni awans do fazy play-off.

Zeszłotygodniowe zwycięstwo nad Prague Lions napawa optymizmem. Rozgrywający DJ Irons rozegrał świetny mecz, notując 2 przyłożenia podaniowe i 2 biegowe. Liczymy, że swoimi efektownymi biegami zachwyci kibiców zgromadzonych na trybunach Stadionu Olimpijskiego, prowadząc drużynę do czwartego zwycięstwa z rzędu.

- Myśląc o meczu z Vienna Vikings, każdy z nas czuje ogromną mobilizację i chęć, by dać z siebie absolutnie wszystko. Każdy trening, każda analiza wideo, każda rozmowa w szatni przypomina nam, jak wielkie znaczenie ma to starcie. Vikings to zespół o ogromnej sile, doświadczeniu i tradycji, ale mimo ich potęgi, już nie raz udowodniliśmy, że potrafimy z nimi walczyć jak równy z równym. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, jak wiele może znaczyć ten mecz w kontekście walki o playoffy. Czujemy niesamowity głód gry i ogromną determinację, by udowodnić, że potrafimy pokonać Vikings i dołączyć do wyścigu o dziką kartę. Wiemy, że nie będzie łatwo i właśnie to nakręca nas jeszcze mocniej. Nie gramy tylko dla siebie. Zostawimy serce na boisku przede wszystkim dla tych, którzy wierzą w Panthers. Teraz, jak nigdy wcześniej, potrzebujemy Waszego wsparcia – zarówno na stadionie, jak i przed telewizorami - powiedział Kamil Kotlarz, running back Panthers Wrocław.

Transmisja TV i stream online meczu Panthers Wrocław - Vienna Vikings od godz. 13:55 w Polsacie Sport Fight i Polsat Box Go.

PI, Panthers Wrocław