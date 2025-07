Kanały Polsatu pokażą mecz Banik Ostrawa - Legia Warszawa w eliminacjach Ligi Europy UEFA

Legia Warszawa jako zdobywca Pucharu Polski walkę o nowy sezon europejskich pucharów zaczęła od pierwszej rundy eliminacji Ligi Europy UEFA. Po zwycięstwie nad kazachskim FK Aktobe, kolejnym rywalem Legii będzie Banik Ostrawa. Pierwsze starcie obu zespołów odbędzie się w czwartek 24 lipca w Republice Czeskiej. Początek transmisji o godz. 18:50 w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Sport Premium 2. Mecz skomentują Sebastian Chabiniak i Maciej Żurawski.

Drużyna ze stolicy Polski w poprzednim sezonie dotarła do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA, gdzie uległa dopiero późniejszemu triumfatorowi tych rozgrywek, Chelsea. Legia to jeden z wiodących polskich klubów i to zarówno pod względem sukcesów w kraju, jak i na arenie europejskiej. Same tylko najświeższe osiągnięcia legionistów w zagranicznych rozgrywkach, to awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA w sezonie 2016/2017 czy regularne występy w Lidze Europy i Lidze Konferencji w kolejnych latach. W zestawieniu z osiągnięciami Legii, dorobek Banika Ostrawa wydaje się mniej imponujący, a przede wszystkim przypada na końcówkę dwudziestego wieku i pierwsze lata obecnego stulecia. To pozwala polskim kibicom z optymizmem czekać na konfrontację polsko-czeską. W przypadku ewentualnego niepowodzenia Legii w walce o Ligę Europy UEFA, zespół ten będzie próbował swoich sił w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA.

Telewizja Polsat to Oficjalny Polski Nadawca Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA. W ramach transmisji telewizyjnych oraz streamingu internetowego Polsat Box Go, kibice mogą oglądać wszystkie mecze fazy ligowej i pucharowej tych rozgrywek w sezonach 2024/2025 – 2026/2027. W maju bieżącego roku Polsat wyprodukował międzynarodowy sygnał z meczu finałowego Ligi Konferencji, odbywającego się we Wrocławiu, w którym mierzyły się Chelsea i Betis Sevilla. Był to także jeden z najlepszych sezonów dla polskich klubów na arenie europejskiej. Zarówno wspomniana Legia Warszawa, jak i Jagiellonia Białystok dotarły do ćwierćfinałów, a ich pogromcami okazali się późniejsi finaliści Europa Conference League. Transmisjom meczowym LE i LK UEFA w Telewizji Polsat, towarzyszą rozbudowane programy studyjne z udziałem topowych dziennikarzy i ekspertów piłkarskich.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl

Informacja Prasowa