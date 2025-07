Legia z nowym transferem! To wielokrotny reprezentant Polski

Legia przedstawia Recę jako obrońcę "z bogatym doświadczeniem zdobytym we włoskiej Serie A, gdzie rozegrał ponad 100 meczów". W Italii przez siedem sezonów reprezentował barwy Atalanty Bergamo, SPAL Ferrara, Crotone i ostatnio Spezii.

- Po doświadczeniu, które zdobyłem na Zachodzie, czuję, że zmieniłem się jako piłkarz i jako człowiek. Cieszę się, że jestem w Warszawie. Wybrałem Legię, ponieważ jest to największy klub w Polsce. Wracając do kraju chciałem wybrać miejsce, w którym będę mógł dalej się rozwijać. Razem z Legią chcę zdobywać trofea - podkreślił były zawodnik Wisły Płock, cytowany w klubowym komunikacie.

Reca 15-krotnie wystąpił w drużynie narodowej. Zadebiutował we wrześniu 2018 roku w meczu Ligi Narodów z Włochami (1:1). Ostatni mecz rozegrał w marcu 2022 ze Szkocją (2:2).

- Jest to kolejny transfer, który zapowiadaliśmy. Co wniesie do drużyny Arek? Szybkość, wydolność i grę na dwóch pozycjach, jeśli chodzi o lewa stronę. To są jego atuty. Uważam, że wzmocni i podniesie jakość drużyny. Na pewno to kolejny element układanki dla trenera Edwarda Iordanescu. Dzięki temu będzie mógł łatwiej dobierać skład na odpowiednie mecze - zaznaczył dyrektor sportowy Legii Michał Żewłakow.

Pochodzący z Chojnic Reca będzie występował w stołecznej drużynie z numerem 13. W piątek podpisał z klubem trzyletni kontrakt

PAP