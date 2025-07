Gdzie obejrzeć Narodowe Mistrzostwa Polski?

Narodowe Mistrzostwa Polski to turniej z bogatą historią. Rozgrywki organizowane są począwszy od 1921 roku (z wyjątkiem lat 1923 oraz 1940–1944), gdy zawodnicy rywalizowali na kortach w Krakowie w czterech konkurencjach (nie rozegrano turnieju debla kobiet).

W przeszłości po tytuł w NMP sięgali zawodnicy i zawodniczki, którzy następnie błyszczeli na światowych kortach. To między innymi Jerzy Janowicz (2011), Magdalena Fręch (2014, 2015, 2020, 2021, 2022) czy Hubert Hurkacz (2016).



Tegoroczna edycja jest już 99. Tym razem miastem-gospodarzem imprezy jest Stalowa Wola.



Narodowe Mistrzostwa Polski rozpoczęły się w zeszłą niedzielę. W ten weekend rozegrana zostanie natomiast faza pucharowa - począwszy od ćwierćfinałów w piątek.

Narodowe Mistrzostwa Polski. Gdzie oglądać?

Piątek, 18 lipca:

10:00 Mecz ćwierćfinałowy - Polsat Sport 2, Polsat Box Go

12:00 Mecz ćwierćfinałowy - Polsat Sport 2, Polsat Box Go

14:00 Mecz ćwierćfinałowy - Polsat Sport 2, Polsat Box Go

16:00 Mecz ćwierćfinałowy - Polsat Sport 2, Polsat Box Go



Sobota, 19 lipca:

10:00 Mecz półfinałowy - Polsat Sport 2, Polsat Box Go

12:00 Mecz półfinałowy - Polsat Sport 2, Polsat Box Go

14:00 Mecz półfinałowy - Polsat Sport 2, Polsat Box Go

15:00 Mecz półfinałowy - Polsat Sport 3, Polsat Box Go



Niedziela, 20 lipca:

10:00 Mecz finałowy - Polsat Sport 2, Polsat Box Go

12:00 Mecz finałowy - Polsat Sport 2, Polsat Box Go