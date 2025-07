To będzie drugi pojedynek obu zawodników. Po raz pierwszy pięściarze walczyli ze sobą 23 sierpnia 2023 roku we Wrocławiu. Wówczas Usyk znokautował rywala w dziewiątej rundzie. Niemniej jednak po potyczce sporo mówiło się o kontrowersjach. Zamieszanie wywołała sytuacja z piątej rundy. Wtedy Ukrainiec padł na deski po mocnym ciosie w tułów. Sędzia ringowy zakwalifikował to uderzenie jako cios poniżej pasa i nie liczył Usyka.

ZOBACZ TAKŻE: Gdzie obejrzeć UFC 318?

Powtórki wywołały jednak falę dyskusji. Pojawiły się opinie, że Usyk miał za wysoko podciągnięte spodenki i dlatego można było odnieść wrażenie, że uderzenie było nieprzepisowe. Ostatecznie pięściarz z Symferopola wrócił do walki, którą finalnie wygrał.

W późniejszym czasie mistrz olimpijski z Londynu wygrał dwie walki z Tysonem Furym. Po pierwszej z nich mógł cieszyć się z miana niekwestionowanego mistrza świata królewskiej kategorii wagowej. Jego radość nie trwała jednak długo, gdyż kilka tygodni po pojedynku musiał oddać pas IBF. Wszystko przez względy kontraktowe. Obecnie tytuł tej federacji jest w posiadaniu Dubois.

"Dynamite" po porażce z Ukraińcem nie próżnował. Zapisał na swoim koncie trzy cenne wygrane. W pokonanym polu zostawił Jarrella Millera, Filipa Hrgovicia i Anthony'ego Joshuę. Szczególne znaczenie miała ta ostatnia wiktoria. 27-latek znokautował byłego mistrza świata w piątej rundzie i sięgnął po wspomniany pas IBF, który dał mu przepustkę do rewanżu z Usykiem.

W sobotni wieczór oczy całego świata będą zwrócone na starcie Usyk - Dubois. To jednak nie jedyna atrakcja gali na Wembley. O mistrzostwo WBC Silver w królewskiej dywizji powalczy Lawrence Okolie (21-1, 16 KO). Brytyjczyk, który w przeszłości pokonał kilku reprezentantów Polski, zmierzy się z groźnym Kevinem Lereną (31-3, 15 KO). Z kolei w starciu dwóch niepokonanych Daniela Lapina (11-0, 4 KO) i Lewisa Edmondsona (11-0, 3 KO) na szali znajdą się pasy IBF Intercontinental i WBA Continental w wadze półciężkiej.

Usyk - Dubois II. Karta walk. Kto walczy na gali?

Oleksandr Usyk (23-0, 14 KO) vs Daniel Dubois (22-2, 21 KO) - walka o mistrzostwo świata WBC, WBA, WBO i IBF w wadze ciężkiej - 12 rund

Lawrence Okolie (21-1, 16 KO) vs Kevin Lerena (31-3, 15 KO) - walka o mistrzostwo WBC Silver w wadze ciężkiej - 10 rund

Daniel Lapin (11-0, 4 KO) vs Lewis Edmondson (11-0, 3 KO) - walka o mistrzostwo IBF Intercontinental i mistrzostwo WBA Continental w wadze półciężkiej - 10 rund

Lasha Guruli (1-0, 0 KO) vs James Francis (7-1, 1 KO) - waga superlekka, sześć rund

Aadam Hamed (5-0, 3 KO) vs Ezequiel Gregores (3-24, 0 KO) - waga superlekka, cztery rundy

Vladyslav Sirenko (22-0, 19 KO) vs Solomon Dacres (9-1, 3 KO) - waga ciężka, 10 rund