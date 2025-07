Polskie siatkarki przegrały, ale mają awans! Zacięty bój w Berlinie

Polskie siatkarki na starcie turnieju w Berlinie pokonały 3:0 Hiszpanki, w czwartek bez najmniejszych kłopotów wygrały 3:0 z Indiami. Teraz mierzyły się z Brazylijkami, z którymi wygrały starcie o brąz w trakcie poprzedniej uniwersjady w chińskim Chengdu. Mecz w Berlinie był zacięty, biało-czerwone przegrały pierwszą partię dosyć wyraźnie. Były chyba lekko stremowane, ale w dwóch kolejnych setach zagrały dużo odważniej i wyszły na prowadzenie w meczu. Czwarta partia to od początku trzy, cztery punkty przewagi Brazylijek, które po kilku zmianach w składzie ożywiły się i doprowadziły do tie-breaka. W nim także prowadziły od początku, a nasze zawodniczki próbowały bezskutecznie gonić.

– Na pewno jesteśmy trochę rozczarowani, bo liczyliśmy na pierwsze miejsce w grupie – mówi trener Maciej Biernat. – Kluczowy okazał się czwarty set, w którym nie udało nam się dogonić rywalek. Szkoda, ale teraz czas na walkę w ćwierćfinale. My się teleportujemy na mecz Niemcy – Chiny, gdzie poznamy naszego niedzielnego rywala w walce o czwórkę. Nie zatrzymujemy się, wiemy co mamy robić, by zrealizować cele, po które wszyscy tu przyjechaliśmy – dodaje.

Najskuteczniejszą i najlepiej grającą siatkarką biało-czerwonych w tym meczu była Karolina Drużkowska, która wykorzystywana była do ataku nie tylko na lewym skrzydle, ale kończyła też wiele akcji z szóstej strefy. W sumie zdobyła 21 punktów, najwięcej spośród siatkarek obu ekip.

– Wiedziałyśmy, że to Brazylia będzie naszym najmocniejszym przeciwnikiem w grupie – mówi najlepiej punktująca siatkarka meczu Karolina Drużkowska. – Zagrałyśmy tie-breaka, myślę, że na takie dwa zespoły to była w miarę równa walka. Wychodzimy z grupy z drugiego miejsca zobaczymy po kolejnym meczu, z kim będziemy grać. Myślę, że każda z nas miała apetyt na to, żeby wyjść z grupy z pierwszego miejsca. Będziemy się teraz przygotowywać pod przeciwnika, tak żeby już w tym ćwierćfinale po prostu wygrać. Jutro pewnie przeznaczymy ten dzień na regenerację, ale też na przygotowanie do tego, żeby wypaść niedzielę jak najlepiej – dodaje. Polki swój mecz ćwierćfinałowy zagrają już w niedzielę, 20 lipca, o godz. 11.

32. Letnia Uniwersjada rozpoczęła się w środę, 16 lipca. Jej główna część odbywa się w sześciu miastach regionu Ren-Ruhra, na zachodzie Niemiec. W Berlinie, gdzie rywalizują siatkarki i siatkarze, odbywają się jeszcze tylko zawody pływackie i w skokach do wody. W rywalizacji grupowej siatkarze zagrają jeszcze z Argentyną (piątek, godz. 20) i z Kolumbią (sobota, godz. 20).

Polska – Brazylia 2:3 (17:25, 25:18, 25:18, 20:25, 10:15)

Polska: Kaszyńska 2, Drużkowska 21, Stefanik 5, Gierszewska 9, Szlagowska 11, Kecher 9 oraz Łyduch (l), Latos 4, Partyka, Staniszewska. Trener: Biernat.

Brazylia: Malachias 2, Brambilla 16, Besen 14, Santos 6, Groth 9, Machado 12 oraz Bento (l), Rodrigues, Dos Santos 7, Nogueira 3. Trener: Gaudencio Junior.

Informacja Prasowa