Potwierdza się najgorsze. Grbić ogłosił ws. kontuzji Śliwki

Dosłownie na godziny przed początkiem turnieju w Gdańsku Polski Związek Piłki Siatkowej ogłosił przykre informacje w sprawie Aleksandra Śliwki. Jak się okazało - przyjmujący doznał urazu prawej stopy.

"Kontuzja wyklucza go z udziału w turnieju trzeciego tygodnia siatkarskiej Ligi Narodów, który odbywa się w Gdańsku. Aleksandrowi życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia!" – napisano na profilu PZPS w serwisie X.com.



Dalsze badania wykazały, że na szczęście nie doszło do złamania, ale możliwe są inne uszkodzenia. Na szczęście zawodnik został błyskawicznie objęty opieką, co może mieć wpływ na szybszy powrót do zdrowia.



Śliwka zabrał w tej sprawie głos, zamieszczając na swoich mediach społecznościowych wpis.



"Ostatnie spojrzenie za siebie, teraz już tylko do przodu. W najbliższym czasie nie pomogę drużynie na boisku, ale będę ją wspierał, jak będę mógł. Jeśli mogę mieć do was prośbę, zróbcie to samo" - napisał Śliwka.



Po meczu Polska - Kuba (1:3) o stan zdrowia zawodnika zapytany został trener Nikola Grbić.



— Patrząc na to, jak wygląda sytuacja, będzie trudno, aby zagrał z nami jeszcze w tym sezonie. Jednak mamy jeszcze pięciu innych przyjmujących — powiedział Serb, cytowany przez "Przegląd Sportowy Onet".

To oznacza, że Śliwka najprawdopodobniej nie wystąpi w tegorocznych mistrzostwach świata. Przypomnijmy - turniej rozpocznie się 12 września na Filipinach.