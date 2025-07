Reprezentantka Polski zawiesiła karierę! "Zabrakło mi sił do walki"

Popowicz-Drapała przez większość kariery startowała w biegach na 100 i 200 metrów. Jej rekordy życiowe na tych dystansach to odpowiednio 11,28 i 23,07. Indywidualnie zdobyła kilkadziesiąt medali mistrzostw Polski. W ostatnich sezonach „wydłużyła się” i zaczęła startować również w sztafecie 4x400 m. W 2024 roku przebiegła 400 m w 51,42.

ZOBACZ TAKŻE: Hit Ligi Narodów rozstrzygnięty. Świetna passa podtrzymana

Do największych międzynarodowych sukcesów zawodniczki Zawiszy Bydgoszcz należą srebrny i dwa brązowe medale mistrzostw Europy w sztafetach 4x100 m. W 2022 roku w Monachium wraz z Pią Skrzyszowską, Anną Kiełbasińską i Ewą Swobodą ustanowiły rekord Polski w tej konkurencji - 42,61.

Ponadto w 2023 roku sięgnęła po brąz halowych ME w Stambule w sztafecie 4x400 m. Następnie w sztafecie 4×100 m zdobyła srebro Igrzysk Europejskich, które w lekkoatletyce miały rangę drużynowych mistrzostw Europy.

Natomiast w tym roku nie startowała jeszcze w hali i na stadionie.

„Będzie szczerze. Nie zobaczycie mnie w tym roku na bieżni. Pierwszy raz w mojej karierze po prostu zabrakło mi sił do walki. Ostatni czas był dla mnie bardzo trudny, a codzienna niepewność czy uda mi się zrealizować trening wykończyła mnie psychicznie. Nie jestem w stanie realizować treningów w taki sposób żeby osiągnąć w tym roku poziom sportowy, który by mnie satysfakcjonował, a nienawidzę półśrodków. Są możliwości, są chęci, jest serce - nie byłabym Mariką Popowicz gdybym nie spróbowała jeszcze raz, więc do zobaczenia wkrótce” - napisała lekkoatletka.

Popowicz-Drapała jest jedną z najbardziej doświadczonych reprezentantek Polski. Już w 2005 roku mając 17 lat startowała w mistrzostwach świata juniorów młodszych w Marrakeszu i mistrzostwach Europy juniorów w Kownie.

PI, Polsat Sport