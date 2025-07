Kołecki szybko przeszedł do klinczu, z którego próbował obalić Łazarza. Zawodnik z Białogardu jednak umiejętnie się bronił. Kiedy walka wróciła do stójki, "Bane" wyprzedzał mistrza olimpijskiego ciosami i kilkukrotnie poważnie mu zagroził. Pierwsza runda stanowiła jedynie przedsmak tego, co zobaczyliśmy w drugiej odsłonie.

W niej obaj zawodnicy otworzyli się. Początek należał do Kołeckiego i to on częściej trafiał. Z czasem jednak doświadczenie Łazarza zaczęło brać górę. "Bane" zaczął stopniowo rozbijać defensywę byłego sztangisty, który znowu bezskutecznie szukał sprowadzenia. Jedna z wymian zakończyła się dla Kołeckiego lądowaniem na macie, gdzie Łazarz dopełnił dzieła zniszczenia.

Dla Kołeckiego to dopiero druga porażka w zawodowym MMA i pierwsza przed czasem. Pierwszą porażkę poniósł z rąk Michała Bobrowskiego, lecz miało to miejsce siedem lat temu. Z kolei Łazarz odniósł drugie zwycięstwo z rzędu.

mtu, Polsat Sport