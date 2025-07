W pierwszej fazie zmagań w Lidze Narodów siatkarzy rywalizuje 18 reprezentacji. Turniej finałowy z udziałem ośmiu zespołów zostanie rozegrany w dniach 30 lipca – 3 sierpnia w mieście Ningbo w Chinach.

"Canarinhos" to pierwszy zespół w tegorocznej edycji, który zapewnił sobie awans do Ningbo. Siatkarze prowadzeni przez Bernardo Rezende przegrali tylko jedno spotkanie i z dorobkiem 29 punktów są zdecydowanymi liderami Ligi Narodów.

Niemcy, których trenerem już od dłuższego czasu jest Michał Winiarski, wciąż są w grze o czołową "ósemkę". By do niej awansować, bardzo potrzebują zwycięstw. A o to z Brazylią może nie być łatwo.

Liga Narodów siatkarzy po raz pierwszy została zorganizowana w 2018 roku, zastępując rozgrywaną w latach 1990–2017 Ligę Światową. W dotychczasowych edycjach wygrywały reprezentacje Rosji (2018, 2019), Brazylii (2021), Francji (2022, 2024) oraz Polski (2023).

Relacja na żywo i wynik meczu Brazylia - Niemcy w niedzielę 20 lipca o godzinie 7:30 na Polsatsport.pl.