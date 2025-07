Liga Narodów siatkarzy: Włochy - Słowenia. Relacja live i wynik na żywo

W pierwszej fazie zmagań w Lidze Narodów siatkarzy rywalizuje 18 reprezentacji. Turniej finałowy z udziałem ośmiu zespołów zostanie rozegrany w dniach 30 lipca – 3 sierpnia w mieście Ningbo w Chinach.



Porażka reprezentacji Polski z Kubą sprawiła, że "Azzurri" awansowali na drugie miejsce w tabeli Ligi Narodów. Mimo tego, w ostatnim spotkaniu ekipa prowadzona przez Ferdinando de Giorgiego nadspodziewanie długo "męczyła się" z niżej notowanym zespołem Ukrainy. Ostatecznie Włosi rozstrzygnęli to starcie na swoją korzyść po tie-breaku.



Słowenia ma w tegorocznych rozgrywkach mieszane szczęście. Z tego powodu siatkarze z tego kraju wciąż muszą drżeć o to, czy uda im się awansować do turnieju finałowego. W poprzednim spotkaniu zrobili jednak to, co do nich należało i w trzech setach ograli Holendrów.



Liga Narodów siatkarzy po raz pierwszy została zorganizowana w 2018 roku, zastępując rozgrywaną w latach 1990–2017 Ligę Światową. W dotychczasowych edycjach wygrywały reprezentacje Rosji (2018, 2019), Brazylii (2021), Francji (2022, 2024) oraz Polski (2023).



Relacja na żywo i wynik meczu Włochy - Słowenia w sobotę 19 lipca o godzinie 20:30 na Polsatsport.pl.

