Mecze Jagiellonii i Legii w eliminacjach europejskich pucharów w Telewizji Polsat

W czwartek 24 lipca kibice obejrzą więc aż dwa starcia polskich klubów na arenie europejskiej, a transmisje dostępne będą zarówno w kanałach Polsat Sport, jak i ogólnodostępnych stacjach Naziemnej Telewizji Cyfrowej. Sportowa Redakcja Polsatu przygotowała z tej okazji także specjalny program studyjny poprzedzający czwartkowe mecze.

Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa w poprzednim sezonie Ligi Konferencji UEFA dotarły do ćwierćfinałów, gdzie uległy późniejszym finalistom tych rozgrywek. Te sukcesy rozbudziły apetyty kibiców na starcie nowej kampanii piłkarskiej w Europie. Legia rozpoczęła eliminacje Ligi Europy UEFA, pokonując w pierwszej rundzie kazachski FK Aktobe. Kolejny rywal Warszawian to czeski Banik Ostrava, z którym Legioniści zmierzą się na wyjeździe w czwartek 24 lipca. Tego samego dnia na boisko wybiegną także Białostoczanie, dla których będzie to początek tegorocznej batalii o europejskie puchary. Jagiellonia w drugiej rundzie eliminacji Ligi Konferencji UEFA zmierzy się na wyjeździe z serbskim FK Novi Pazar, a rewanż zaplanowany jest na 31 lipca w Białymstoku.

Starcie Banik vs Legia oraz dwumecz Jagiellonii z FK Novi Pazar w Telewizji Polsat

W czwartek 24 lipca Telewizja Polsat pokaże zarówno wyjazdowe starcie Legii z Banikiem Ostrava, jak i starcie FK Novi Pazar vs Jagiellonia. Mecze poprzedzi specjalny program studyjny, który od godziny 17:30 oglądać można w Polsacie Sport Premium 1. Pojedynek Legii skomentują Sebastian Chabiniak i Maciej Żurawski, a transmisja od 18:50 dostępna będzie aż na trzech kanałach: w Polsacie, Polsacie Sport 1 oraz Polsacie Sport Premium 2. Reporterem w Ostrawie będzie Grzegorz Michalewski.

Także starcie z udziałem Jagiellonii Białystok od godziny 18:50 oglądać można na trzech kanałach Telewizji Polsat: w TV 4, Polsacie Sport 2 oraz Polsacie Sport Premium 1. Ten pojedynek skomentują Szymon Rojek i Maciej Makuszewski. Tydzień później, w czwartek 31 lipca kibice obejrzą rewanżowe starcie Jagi z trzecim klubem ligi serbskiej. Transmisja dostępna będzie od godziny 20:05 w Polsacie oraz Polsacie Sport 1. Kolejne domowe mecze Jagiellonii w eliminacjach europejskich pucharów kibice również będą mogli oglądać w Telewizji Polsat.

Liga Europy i Liga Konferencji UEFA w Telewizji Polsat i streamingu Polsat Box Go

Telewizja Polsat to Oficjalny Polski Nadawca Ligi Europy i Ligi Konferencji UEFA. W ramach transmisji telewizyjnych oraz streamingu internetowego Polsat Box Go, kibice mogą oglądać wszystkie mecze fazy ligowej i pucharowej tych rozgrywek w sezonach 2024/2025 – 2026/2027. W maju bieżącego roku Polsat wyprodukował międzynarodowy sygnał z meczu finałowego Ligi Konferencji, odbywającego się we Wrocławiu, w którym mierzyły się Chelsea i Betis Sevilla. Był to także jeden z najlepszych sezonów dla polskich klubów na arenie europejskiej. Zarówno Legia Warszawa, jak i Jagiellonia Białystok dotarły do ćwierćfinałów, a ich pogromcami okazali się późniejsi finaliści Europa Conference League. Transmisjom meczowym LE i LK UEFA w Telewizji Polsat, towarzyszą rozbudowane programy studyjne z udziałem topowych dziennikarzy i ekspertów piłkarskich.

Kanały sportowe Polsatu oglądać można także w streamingu internetowym na platformie Polsat Box Go. Szczegółowy plan transmisji dostępny jest w portalu Polsatsport.pl. Z ofertą publicznego odtwarzania dla obiektów HoReCa można zapoznać się pod adresem www.publiczneodtwarzanie.pl.

Informacja prasowa