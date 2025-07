Mistrzowie uniwersjady za silni dla polskich koszykarzy. Przegrały też drużyny w koszykówce 3x3

Koszykarze mieli bardzo trudne zadanie, bo mierzyli się z Czechami, którzy dwa lata temu w Chengdu wywalczyli złoty medal. Rywale, choć wygrali niewysoko, bo tylko dziewięcioma punktami, przez cały mecz prowadzili i z kwarty na kwartę powiększali swoją przewagę.

– Wiedzieliśmy, że to będzie zespół, który na pewno można pokonać, ale też wiedzieliśmy, że to jest mocna drużyna. Mieli długie przygotowania i wiemy, że oni zawsze do uniwersjady bardzo mocno się przygotowują. Zresztą dwa lata temu w Chengdu wygrali cały turniej, więc spodziewaliśmy się ciężkiej walki. Niestety, nie byliśmy w stanie ich zatrzymać dzisiaj w strefie podkoszowej i to nas zabolało. Nie znaleźliśmy odpowiedzi na ich dobrą grę i sądzę, że powinniśmy zagrać trochę bardziej zespołową obroną. Nie udało się, ale mamy jeszcze dwa mecze, żeby wyjść z grupy i na tym się teraz skupiamy. Wiemy, że Czesi są pewnie jednym z faworytów tego turnieju, więc nie załamujemy głów. Podjęliśmy dobrą walkę – mówił Kacper Gordon, rozgrywający polskiego zespołu.

– Czesi mają dużo doświadczenia na tego typu turniejach. Mieliśmy na nich pomysł, który dobrze realizowaliśmy w pierwszej połowie. Ograniczaliśmy straty, ale w drugiej połowie trochę może siedliśmy fizycznie w niektórych momentach i nie byliśmy w stanie rywalizować tak, jakbyśmy chcieli. Myślę jednak, że zrobiliśmy sporo dobrych rzeczy. Jeżeli będziemy też dbali o zdrowie w drużynie i o to, aby się dobrze regenerować na kolejne spotkania, to jeszcze w tym turnieju będziemy wygrywać – dodał trener polskiego zespołu Marek Popiołek.

W niedzielę przed Polakami kolejne trudne zadanie, bo na ich drodze stanie Brazylia, która w Chengdu zakończyła turniej na trzecim miejscu. – To już jest mecz o życie. Mamy trochę okrojony skład dziewięciu chłopaków, ale walczymy. Z pewnością nie zwieszamy głów. Wiadomo, jest trochę rozczarowanie, bo ten mecz spokojnie można było wygrać, ale Czesi cały mecz prowadzili i ciężko było ich dzisiaj ugryźć. Pragniemy wyciągnąć wnioski i w niedzielę wygrać z Brazylią – powiedział Gordon.

Niestety na ćwierćfinałach zakończyła się uniwersjadowa przygoda polskich zespołów w koszykówce 3x3. Dyscyplina, która zadebiutowała w programie uniwersjady, zrobiła znakomite wrażenie, a hala w Bochum wypełniła się kibicami po brzegi.

Polki, które rano pokonały Mongolę 21:6 i awansowały do ćwierćfinału musiały uznać wyższość Czeszek, przegrywając 16:21. – Marzyłyśmy o strefie medalowej, po to tu przyjechałyśmy – mówiła po meczu Aleksandra Pszczolarska.

Drużyna z Czech od początku grała bardzo dobrze, a przede wszystkim skutecznie rzucała za dwa punkty. W polskiej drużynie zabrakło choćby prób rzutów z dystansu, więc przewaga rywalek powoli rosła. Pszczolarska, Marta Stawicka, Julia Bazan i Aleksandra Ziemborska nie potrafiły im się skutecznie przeciwstawić.

– Znałyśmy ich styl gry, ale niestety zabrakło nam prawdopodobniej fizyczności i trochę głowy. Starałyśmy się bardzo, plan gry był, ale niestety nie udało nam się go w pełni zrealizować – komentowała Marta Stawicka. – Nie ukrywam, że jesteśmy mocno rozczarowane, bo bardzo chciałyśmy to wygrać. Ale też zdawałyśmy sobie sprawę, że Czeszki są bardzo mocnym przeciwnikiem, przede wszystkim pod względem fizycznym.

Z kolei męska polska drużyna wygrała rano z Egiptem 21:16, ale wieczorem uległa Stanom Zjednoczonym 14:21. – Zrobiliśmy wszystko, co się dało, daliśmy z siebie wszystko, ale na pewno mogliśmy ten mecz rozegrać lepiej, nie wpaść w szał Amerykańców. Oni jednak lubią grać w takim chaosie, jeden na jeden. My mieliśmy grać bardziej ułożoną koszykówkę – komentował Daniel Ziółkowski

.

– Myślę, że Amerykanie nie byli za silni, tylko my zagraliśmy słaby mecz. Nie realizowaliśmy tego, co sobie założyliśmy przed meczem i myślę, że to jest ten klucz, dlaczego przegraliśmy. Jadąc na taką imprezę mierzy się jak najwyżej i każdy z nas liczył, że uda nam się dojść do półfinału, a w konsekwencji może zdobyć medal. Wierzyliśmy w to, walczyliśmy o to, ale niestety dla nas ten turniej się kończy. Życzymy powodzenia naszym pozostałym sportowcom i mamy nadzieję, że oni przywiozą medale do Polski – dodał Szymon Sobiech. Zespół, poza Ziółkowskim i Sobiechem tworzyli także Piotr Lis i Michał Sitnik.

Z pewnością jednak koszykówka 3x3 zdobyła serca kibiców, bo zrewitalizowana i przerobiona na halę widowiskową ponad stuletnia hala fabryczna w Bochum wypełniała się kibicami po brzegi. – To bardzo fajny sport do oglądania, szczególnie dla kibiców, którzy są nowi w tym świecie. I naprawdę, jak na pierwszy raz, to z czystym sumieniem powiem, że jest bardzo wysoki poziom – dodał Ziółkowski.

Kolejne emocje koszykarskie z udziałem polskich zespołów już w niedzielę. Pewne awansu do ćwierćfinału uniwersjady koszykarki zagrają o godz. 12 o pierwsze miejsce w grupie ze Stanami Zjednoczonymi, a koszykarze o godz. 20 zmierzą się z Brazylią. Ten mecz może być decydujący w kontekście wyjścia z grupy.

Polska – Czechy 62:71 (15:17, 18:22, 13:15, 16:17)

Polska: Hubert Lalak 2, Michał Lis 3, Aleksander Busz 2, Jakub Andrzejewski 2, Kuba Piśla 15, Wojciech Siembiga 9, Kacper Gordon 14, Krzysztof Kempa 9, Maksymilian Duda 6. Trener: Marek Popiołek.