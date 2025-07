Nie żyje medalista mistrzostw świata. Rozegrał ponad 100 meczów w kadrze

Jak przypomina słowacki dziennik "Novy cas", pochodzący z miejscowości Povażske Podhradie szczypiornista pierwsze sportowe kroki stawiał w Vsetinie, skąd bardzo szybko przeniósł się do Slavii Praga. Następnie został bohaterem głośnego transferu, zamieniając "Czerwono-Białych" na... derbowego rywala, Spartę.

Kibice piłki ręcznej najbardziej pamiętają go jednak z występów w innym stołecznym klubie, Dukli Praga, do której przeszedł po zaciągnięciu się do wojska i w której grał od 1959 aż do 1971 roku, zdobywając 9 tytułów mistrza kraju.

Po zakończeniu kariery zawodniczej Mares pozostał przy handballu, pracując jako trener w Stanach Zjednoczonych, Czechach i na Słowacji.

Vojtech Mares w sportowym CV miał między innymi cztery medale mistrzostw świata: dwa srebra (1958, 1961), brąz (1964) i złoto, wywalczone w 1967 roku w Szwecji. W drużynie narodowej Czechosłowacji rozegrał ponad 100 meczów.