Niepokojące wieści! Czołowa tenisistka świata przeszła operację. Czeka ją przerwa od gry

Wieści na temat zabiegu Zheng opublikowała na RedNote.

"Zmagałam się z bólem w prawym łokciu podczas meczów i treningów. Próbowałam poradzić sobie z tym na różne sposoby, lecz ból nie ustępował. Po konsultacji ze specjalistą, otrzymałam zalecenie, by poddać się artroskopii, by w pełni wyleczyć uraz. Przedyskutowałam sprawę ze swoim zespołem i wspólnie uznaliśmy, że będzie to najlepszy sposób, by wrócić na kort w najwyższej formie. Operacja przebiegła płynnie i teraz rozpoczynam rehabilitację. Zrobię wszystko, by wrócić silniejsza. Dziękuję za wsparcie, do zobaczenia wkrótce na korcie" - napisała chińska tenisistka. Wpis opatrzyła zdjęciem z sali zabiegowej.

W tym sezonie 23-latka prezentuje dość nierówną formę. Dobre turnieje przeplata takimi, w których odpada w początkowych rundach. Warto również zwrócić uwagę na fakt, iż Chinka nie radzi sobie dobrze na kortach trawiastych. Z tegorocznego Wimbledonu odpadła już po pierwszym spotkaniu. Musiała w nim uznać wyższość Kateriny Siniakovej.

Największym osiągnięciem w karierze Zheng jest mistrzostwo olimpijskie wywalczone w grze pojedynczej rok temu w Paryżu. Przypomnijmy, że na drodze do złota 23-latka pokonała w półfinale Igę Świątek. Jeśli chodzi o turnieje wielkoszlemowe, to najlepszy występ Chinki miał miejsce w Australian Open 2024. Wówczas dotarła do finału, w którym musiała uznać wyższość Aryny Sabalenki.

Łącznie Zheng ma na swoim koncie pięć triumfów w turniejach WTA. Z ostatniej wygranej cieszyła się w październiku 2024 roku, kiedy to okazała się najlepsza w rywalizacji w Tokio.

mtu, Polsat Sport