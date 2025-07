Nieprawdopodobny sukces młodych Polek! Pokonały faworytki i sięgnęły po złoto

Młode Polki wracają z Albanii z tytułem mistrzyń Europy



Tegoroczne mistrzostwa Europy do lat 16 w siatkówce kobiet zorganizowano w Albanii. Od początku turnieju fantastyczną formę prezentowały podopieczne trenera Macieja Dobrowolskiego. Choć zdarzyła im się wpadka z Włoszkami, to jednak pozostałe mecze pewnie wygrywały i awansowały do strefy medalowej.

W półfinale pokonały Czeszki i zameldowały się w pojedynku o złoto. Tam po drugiej stronie stanęły faworyzowane Turczynki. Polki nic sobie z tego nie robiły. Finał znów był ich popisem. Wygrały 3:1 i zostały mistrzyniami Europy w swojej kategorii wiekowej. Dla tych młodych dziewczyn to największy sukces w dotychczasowej karierze i świetny prognostyk na przyszłość.

Rośnie kolejne siatkarskie pokolenie



Już niedługo reprezentantki Polski do lat 16 będą wchodziły do seniorskiej siatkówki. Wielki sukces w Tiranie potwierdził, że rośnie kolejne utalentowane pokolenie. W ostatnich latach pierwsza reprezentacja Polski należy do ścisłej światowej czołówki. Już niedługo niektóre z medalistek z Albanii mogą włączyć się do walki o miejsce w pierwszej kadrze, dlatego warto uważnie śledzić ich losy.

W drużynie, która sięgnęła po mistrzostwo Europy, zagrały:

· rozgrywające: Helena Karsznia, Paulina Jucha

· środkowe: Amelia Różańska, Gabriela Jakubowska, Alicja Sierpowska, Kaludia Bladocha

· atakujące: Martyna Majchrowicz, Zuzanna Lange

· przyjmujące: Hanna Derczyńska, Aleksandra Wika, Lena Krzyżak, Elżbieta Czerwonka

· libero: Julia Bogucka, Zuzanna Szymczyk.

Polki z indywidualnymi osiągnięciami



Już tradycyjnie na zakończenie turnieju uhonorowano najlepsze zawodniczki w indywidualnych kategoriach. W gronie wyróżnionych nie zabrakło młodych Polek:

· najlepszą zawodniczką całego turnieju wybrano Aleksandrę Wikę

· wśród środkowych bezkonkurencyjna okazała się Gabriela Jakubowska

· najlepiej przyjmowała Elżbieta Czerwonka

· najlepszą atakującą turnieju została Zuzanna Lange.

Jak potoczą się ich kariery? Czy już za kilka lat odważnie będą wchodzić do seniorskiej siatkówki w polskich klubach?

To niejedyny sukces młodych Polek w ostatnim czasie



Popisy kadry do lat 16 nie są jedynymi sukcesami młodych Polek, które osiągały w ostatnim czasie. Równolegle w Chorwacji i Serbii rozegrano Mistrzostwa Świata w kategorii do lat 19. W nich oglądaliśmy drużynę prowadzoną przez Marcina Orlika. Polki znów należały do najlepszych. W półfinale musiały uznać wyższość Amerykanek, jednak zagrały w meczu o 3. miejsce i tam bardzo pewnie w trzech setach pokonały Turczynki.

Dzięki temu biało-czerwone stanęły na najniższym stopniu podium Mistrzostw Świata. Siatkówka kobieca w Polsce znajduje się w świetnym momencie i już niedługo te młode zawodniczki powinny dostarczyć jeszcze więcej radości polskim kibicom.

