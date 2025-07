Ogromna sensacja! Przyjechał do Polski skazywany na pożarcie, a potem zszokował wszystkich (WIDEO)

Przed pojedynkiem niewiele wskazywało na to, że fighter z Ameryki Południowej będzie w stanie sprawić niespodziankę. Starcie z Vogtem przyjął w zastępstwie z krótkim wyprzedzeniem czasowym, a do tego podczas czwartkowego ważenia przekroczył limit kategorii średniej. Wrażenia nie robił również bilans walk, z jakim Salazar przyjechał do Polski. Przed walką w Międzyzdrojach Wenezuelczyk legitymował się rekordem sześciu zwycięstw i pięciu porażek. Również klasa sportowa dotychczasowych rywali "Miyagiego" pozostawiała wiele do życzenia.

ZOBACZ TAKŻE: Jasna deklaracja Kołeckiego po porażce! Co dalej z jego przyszłością w MMA?

Po drugiej stronie klatki stanął Vogt, a zatem zawodnik, który jesienią zeszłego roku walczył o tytuł mistrza Babilon MMA. Pochodzący ze Świnoujścia 29-latek uchodzi za solidnego fightera i "na papierze" wydawał się niekwestionowanym faworytem pojedynku z Wenezuelczykiem.

Tymczasem piątkowa walka potoczyła się idealnie dla Salazara. Już w pierwszej rundzie przybysz z Ameryki Południowej naruszył Polaka mocnymi ciosami w stójce. Vogt wrzucił bieg wsteczny, a "Miyagi" polował na skończenie. Nie udało się ciosami pięściami, ale skuteczne okazało się wysokie kopnięcie. Salazar trafił Vogta high kickiem. Zawodnik Berserkers Team padł na matę znokautowany.

W wywiadzie po walce Wenezuelczyk nie ukrywał, że chętnie zawalczyłby o tytuł mistrzowski Babilon MMA. Przypomnijmy, że posiadaczem pasa w tej dywizji jest Adrian Błeszyński.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

mtu, Polsat Sport