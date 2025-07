PKO BP Ekstraklasa: Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk. Relacja live i wynik na żywo

Do nowych rozgrywek gdańszczanie przystąpią z pięcioma minusowymi punktami.





Dla Lechii najważniejszą informacją było to, że kontrakt, w dodatku do 30 czerwca 2028 roku, przedłużył Carver, bo to właśnie angielski szkoleniowiec był głównym architektem utrzymania drużyny w ekstraklasie.

60-letni trener przejął gdańszczan 30 listopada w tragicznej sytuacji. Zespół miał na koncie zaledwie 11 punktów i plasował się na przedostatnim 17. miejscu w tabeli, w dodatku nie odniósł zwycięstwa w dziewięciu kolejnych spotkaniach.

Pod jego wodzą drużyna stała się groźna dla najlepszych – na wiosnę pokonała u siebie 1:0 zarówno mistrza Polski Lecha Poznań, jak i Jagiellonię Białystok, która stanęła na najniższym stopniu podium.

- Przed nowym sezonem zawsze jest optymizm i nadzieja. Powtarzam, że najważniejsze jest to, aby klub i zespół się rozwijały, żeby za rozwojem szły punkty i wyższe miejsce w tabeli. Chcę widzieć Lechię lepszą niż miałem dotychczas oraz w lepszym miejscu w porównaniu do poprzedniego sezonu. Powinno nam w tym pomóc dobre przygotowanie, bo pod względem fizycznym drużyna jest na wyższym poziomie niż rok temu – powiedział w piątek na konferencji prasowej w Gdańsku Carver.

Na inaugurację ekstraklasy Lechia zagra w niedzielę w Zabrzu z Górnikiem.

- Wchodzimy w strefę trochę nieznaną, bo możemy tylko przypuszczać, jak Górnik będzie grał. Nie wiemy jaki, po licznych zmianach, jest to zespół, ale myślę, że tak będzie miał każdy na początku rozgrywek. Muszą minąć trzy-cztery kolejki, aby wszyscy nauczyli się siebie i zorientowali, jak poszczególne drużyny chcą grać – zauważył.

Carver podkreślił, że zabrzanie zakontraktowali 11 zawodników, mają też nowego szkoleniowca.

- Górnik przeprowadził naprawdę kilka bardzo dobrych transferów i dodał jeszcze jakości, którą do tej pory miał. Spodziewamy się również, że atmosfera w Zabrzu na pierwszym meczu sezonu, także za sprawą 30 tysięcy kibiców, będzie wspaniała. To na pewno będzie bardzo trudne spotkanie – podsumował.

PKO BP Ekstraklasa: Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk. Relacja live i wynik na żywo

Relacja live i wynik na żywo z meczu Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk w niedzielę 20 lipca na Polsatsport.pl od 14:45.

PAP